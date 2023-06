Nashik Crime News : विवाहाचे आमिष दाखवून अत्याचार

Nashik Crime News : युवतीला विवाहाचे आमिष दाखवून अत्याचार केल्याप्रकरणी एका संशयितांविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, संशयिताने तरुणीचे अश्लील फोटो काढून ते व्हायरल करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेल करून वारंवार बलात्कार केला. (case of sexual assault was registered against suspect for abusing young woman by luring her into marriage nashik news)

याप्रकरणी सातपूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तेजस धनंजय पाटील (रा. शिरसाड, ता. यावल, जि. जळगाव) असे संशयिताचे नाव आहे.

युवतीच्या फिर्यादीनुसार, ३१ जानेवारी ते ७ एप्रिल २०२२ या कालावधीत ओळखीचा फायदा घेत तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखविले आणि त्यानंतर सातपूर व नाशिकरोड येथील एका लॉजवर नेऊन अत्याचार केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तसेच, तिचे विवस्त्र फोटो व व्हिडिओ काढून ते फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत वेळोवेळी अत्याचार केले. तेच फोटो संशयिताने तिच्या मोबाईलवर पाठविले आणि तू जर पोलिसांकडे तक्रार केली, तर तुला जिवंत ठेवणार नाही’ असा दम दिला. याप्रकरणी सदर गुन्हा दिंडोरी पोलिसांकडून सातपूर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे.