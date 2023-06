Nashik Crime: सावकारी कायद्यांतर्गत एकाविरूद्ध गुन्हा दाखल

By

Nashik Crime : महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम नुसार हर्षल भडांगे (रा. सावता नगर, त्रिमूर्ती चौक) यांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. (case registered against one under Moneylending Act Nashik Crime)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार रोहन यशवंत नहिरे (वय ३२, रा. साई गौरव अपार्टमेंट, राजीवनगर) यांना २०२० मध्ये संशयिताकडे सावकारी परवाना नसतांना फिर्यादीस व्यवसाय सुरू करण्यासाठी एक लाख ५० हजार रुपये व्याजाने दिले.

आज पावेतो नहिरे यांनी ५ लाख २० हजार रुपये परत देऊन देखील फिर्यादीकडे व्याज व मुद्दल परत करण्यासाठी संशयित वारंवार तगादा लावून फिर्यादीस शिवीगाळ, दमदाटी करून मानसिक त्रास देत असल्याबाबत फिर्याद दिल्याने वरीलप्रमाणे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.