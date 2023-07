Shasan Aplya Dari : ‘शासन आपल्या दारी, मुख्यमंत्री जा घरी’... फलक लावणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल

Shasan Aplya Dari : ‘ शासन आपल्या दारी, मुख्यमंत्री जा घरी, या आशयाचा फलक लावणाऱ्याविरुद्ध भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

महापालिका पश्चिम विभागीय कार्यालयाकडून कारवाई करण्यात आली. राज्य सरकारतर्फे शनिवार (ता. १५) शहरात शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. (case registered against person who put up signboard with content to cm leave city shasan aplya dari nashik news)

त्यानिमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासह अन्य असे सुमारे आठ मंत्री कार्यक्रमास उपस्थित होते.

यानिमित्ताने मंत्र्यांचे विविध मागण्यांकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आरपीआय एकतावादीचे जिल्हाध्यक्ष आदेश पगारे यांच्याकडून त्र्यंबक सिग्नल येथे ‘ शासन आपल्या दारी मुख्यमंत्री जा घरी’, आशयाचा फलक लावला होता.

ओझर विमानतळास जिल्ह्याचे भूमिपुत्र पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांचे नाव देण्याबाबत मुख्यमंत्री टाळाटाळ करत आहे. दलितांवर होणारे अन्याय अत्याचाराची दखल मुख्यमंत्री आणि शासन घेत नाही. असा मजकूरही फलकावर लिहला होता.

पश्चिम विभागीय अधिकारी नितीन नेर यांनी चौकशी करण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना केल्या. फलक लावण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेतली नसल्याचे चौकशीत आढळले.

बेकायदेशीररीत्या फलक लावल्याप्रकरणी महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडून फलक काढून घेण्यात आला. आदेश पगारे यांच्याविरुद्ध विभागाचे लिपिक वैभव हिरे यांच्या तक्रारीवरून भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.