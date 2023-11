Nashik Crime: कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा अपहार; नाशिकच्या युनायटेड कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल

Nashik Crime : युनायटेड इंजिनिअरिंग वर्क्स सातपूर भागीदार यांच्यावर कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा २८ लाख ६६ हजार १३९ रुपयाचा अपहारप्रकरणी सातपूर पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती नाशिकच्या क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त अनिल कुमार प्रीतम यांनी दिली. (case registered against United Company in case of embezzlement of workers' provident fund nashik news)

भविष्य निधी योजना कलम ३८ अन्वये उपरोक्त व्यक्तींना कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेली वर्गणी रक्कम व तेवढीच (समान) रक्कम मालकाचा हिस्सा मिळून अशी एकूण रक्कम भारतीय स्टेट बँकमध्ये कर्मचारी भविष्य निधी खात्यात दर महिन्याच्या १५ तारखेपूर्वी किंवा १५ तारखेपर्यंत भरणे आवश्यक होते.

परंतु युनायटेड इंजिनिअरिंग वर्क्सचे भागीदार रणजितसिंग सौंद व परविंदसिंग सौंद यांनी कामगारांच्या पगारातून डिसेंबर २०११ ते मे २०१९ या कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली कर्मचाऱ्यांच्या हिश्याची भविष्य निर्वाह निधी वर्गणी रक्कम रुपये २८ लाख ६६ हजार १३९ (एकूण अठ्ठावीस लाख सहासष्ट हजार एकशे एकोणचाळीस रुपये) कापलेली आहे. परंतु भविष्य निधी खात्यात जमा केलेली नाही.

आयुक्त अनिल कुमार प्रीतम यांनी युनायटेड इंजिनिअरिंग वर्क्स व त्यास जबाबदार असणाऱ्या भागीदार व्यक्ती रणजितसिंग सौंद व परविंदसिंग सौंध यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यास आदेश पारित केले होते.

त्या आदेशानुसार भविष्य निधी निरीक्षक ललित लहामगे व रवींद्र जाधव यांच्याकडून शुक्रवारी (ता.३) दुपारी साडेचारवाजता सातपूर पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक राजू रज्जाक पठाण तपास करीत आहेत.