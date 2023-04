Nashik Crime: खासगी क्लासच्या विद्यार्थ्यांत मारामारी प्रकरणी गुन्हा दाखल; मध्यस्थी पोलिसांनाही धक्काबुक्की!

Nashik Crime News : विद्यार्थ्यास मारहाणीची घटना काठे गल्ली परिसरात घडली असून, वाद सोडविण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांना धक्काबुक्की करण्यात आली. याप्रकरणी सहा जणांविरुद्ध भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. (Case registered in case of fight between students of private class Mediation police also shocked Nashik Crime)

तक्रारदार भारती नारखेडे काठे गल्लीत दहावीचा खासगी क्लास चालवतात. रविवारी (ता. १६) सकाळी त्यांच्याकडे असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा त्यांना फोन आला. ‘टाइमपास क्लास चालवता, माझ्या मुलास मारहाण झाली’, असे म्हणत तक्रारदारांशी फोनवर वाद घातला.

त्यानंतर मुलाच्या कुटुंबीयांनी तक्रारदार यांच्या घरी येऊन वाद घातला. संशयितांनी त्यांच्या मुलाबरोबर वाद झालेल्या विद्यार्थ्यांस व त्याच्या पालकांनाही तक्रारदार यांच्या घरी बोलावण्यास सांगून त्यांच्याशीही वाद घातला.

‘त्या दुसऱ्या विद्यार्थ्यास आमच्या ताब्यात द्या, त्यास मारून टाकू’, अशी धमकी दिली. याप्रकाराबाबत तक्रारदार नारखेडे यांच्या मुलीने पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी वाद सोडविण्याचा प्रयत्न केला.

संशयितांनी त्यांच्याही बरोबर वाद घालत धक्काबुक्की केली. पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त बोलवत सर्वांना पोलिस ठाण्यात नेले. भारती नारखेडे यांच्या तक्रारीवरून गणेश बटवाल, रोहिणी बटवाल, प्रतिभा जुन्नरे, तृप्ती जुन्नरे, तृप्तीची बहीण आणि एक अल्पवयीन अशा सहा जणांविरुद्ध भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी देखील त्यांना धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल केला.