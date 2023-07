By

Nashik News : नाशिक शहराच्या आजूबाजूच्या मळे परिसरात बिबट्याचा वावर नित्याचा झाला आहे. त्यातही शहराच्या पूर्व भागात तसेच दक्षिणेकडील मुंबई नाशिक महामार्गाच्या आजूबाजूच्या गावात सातत्याने बिबट्याचे दर्शन होत असते.

अनेकदा बिबट्याने हल्ले करून मानवी व जनावरांच्या जीविताची हानी देखील केली आहे. अशातच आता, पांडवलेणीच्या मागच्या बाजूला असलेल्या खत प्रकल्पाजवळ असलेल्या एका शेतात बंगल्याच्या आवारात रात्री १२ वाजेच्या सुमारास बिबट्या आल्याचे चित्रण बंगल्याच्या आवारात लावलेल्या सी सी टिव्ही कॅमेरात कैद झाले आहे.

बिबट्याच्या दहशतीमुळे या संपूर्ण मळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून मळेकऱ्यांच्या मागणीवरून बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाच्या वतीने पिंजरा लावण्यात आला आहे. (Caught on CCTV roaming around bungalow near pandav leni Nashik News)

मुंबई – नाशिक महामार्गावर असलेल्या नाशिक महानगर पालिकेच्या खतप्रकल्पाजवळ शांताराम चुंबळे यांची शेती आहे. त्यांच्या याच शेतीत असलेल्या बंगल्यात ते वास्तव्याला असतात.

मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास बंगल्याच्या आवारात बिबट्या आल्याचे चित्रण सी सी टिव्ही कॅमेरात कैद झाले आहे. ज्यावेळी बिबट्या बंगल्याच्या आवारात आला त्यावेळी चुंबळे यांच्या पाळीव कुत्र्यांनी जोरदार भुंकण्यास सुरवात केली.

कुत्र्यांनी केलेल्या प्रतिकारामुळे बिबट्याने तेथून धूम ठोकली. मात्र, सीसीटीव्हीत कैद झालेल्या या संपूर्ण घटनेमुळे परिसरात दहशत पसरली आहे.

दरम्यान, मंगळवारी (दि. ११) मध्यरात्रीच्या सुमारास बंगल्याच्या आवारात बिबट्याचे दर्शन झाल्यावर शांताराम चुंबळे यांनी तात्काळ वनविभागाला संपर्क साधून सर्व घटना कळवली. नाशिक वन विभागाने परिसरात पिंजरा लावला आहे.

नाशिक शहराच्या दक्षिणेस असलेल्या गौळाणे, पाथर्डी, वाडीचे रान, पांडवलेणी आदी गावे सैनिकी तळाला आहे. या सैनिकी तळाच्या आतमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जंगल असल्याने तेथे बिबट्याचा मुक्त संचार असतो.

बऱ्याच वेळा हे बिबटे अन्न पाण्याच्या शोधात या गावांच्या हद्दीत प्रवेश करत असतात. बिबट्याच्या नियमीत संचारामुळे या परिसरात नेहमीच भीतीचे सावट पसरलेले असते. त्यामुळे तात्काळ याबाबत ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी येथील ग्रामस्थ करीत आहेत.

"मळे भागात बिबट्याचा सततच्या वावरामुळे शेतात काम करण्यासाठी मजुर मिळत नाही, त्यामुळे शेताचे आणि शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आसते. बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाच्यावतीने पिंजरा लावण्यात येत असतो, परंतु हे बिबटे पिंजऱ्याला फेरी मारून निघुन जातात. वनविभागाने या बिबट्यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा."

- शांताराम चुंभळे, रहिवासी, गौळाणे गावं