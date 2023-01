Nashik NMC News : कचऱ्याच्या ब्लॅक स्पॉटवर आता CCTV; घनकचरा व्यवस्थापन विभाग ॲक्शन मोडवर!

By

नाशिक : शहरातील कचऱ्याचे ब्लॅक स्पॉट नष्ट करण्यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने कडक पावले उचलताना ७८ कचऱ्याच्या ब्लॅक स्पॉटवर प्रत्येकी दोन याप्रमाणे १५६ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर शहरातील २६ स्मशानभूमीमध्ये प्रत्येकी चार याप्रमाणे १०४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र, कॅमेरे बसविताना स्मार्टसिटी कंपनीकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. दर तीन महिन्यांनी स्मार्टसिटी कंपनीच्या होणाऱ्या बैठकीत प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. (CCTV now on garbage black spot Solid Waste Management Department on Action Mode Nashik NMC News)

नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत मार्च अखेरीस संपुष्टात येत आहे. त्यापूर्वी व त्यानंतरदेखील शिल्लक राहिलेले प्रकल्प पूर्ण केले जाणार आहे. नव्याने कुठले प्रकल्प हाती घेता येणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना केंद्र सरकारच्या आहे.

स्मार्टसिटी कंपनीकडे महापालिकेचा निधी आहे. या निधीतून माहिती व तंत्रज्ञान संदर्भातील प्रकल्प राबविण्यात प्राधान्य देण्याच्या सूचना आहे. त्याअनुषंगाने घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने प्रस्ताव सादर केला आहे.

हेही वाचा: CDS Exam : कम्बाइंड डिफेन्स सर्व्हिसेस परीक्षेच्या पूर्व तयारी प्रशिक्षणासाठी 30 ला मुलाखत

पहिल्या दहामध्ये येण्याची धडपड

स्वच्छ भारत अभियानामध्ये २०१९ मध्ये नाशिक शहराचा ६७ वा क्रमांक आला होता. २०२० मध्ये चांगले यश मिळविताना अकराव्या क्रमांकापर्यंत मजल मारली. २०२१ मध्ये मात्र सतरापर्यंत क्रमांक घसरला. २०२२ मध्ये विसावा क्रमांक आला.

महापालिकेला पहिल्या दहा शहरांमध्ये क्रमांक मिळविण्याचे स्वप्न आहेत, मात्र नागरिकांचा हवा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. असे असले तरी महापालिकेला जे शक्य आहे, त्यावर सध्या काम सुरू आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने शहरात कायम कचरा साठणारे ७८ ब्लॅक स्पॉट निश्चित केले. या ब्लॅक स्पॉटवर प्रत्येकी दोन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जाणार आहे. असे एकूण १५६ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जातील.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

हेही वाचा: Nashik News : Parking Slot सुरू करण्यास MNCला नकार

स्मशानभूमीतही कॅमेरे

महापालिका हद्दीमध्ये २६ स्मशानभूमी आहेत. या स्मशानभूमीदेखील सीसीटीव्हीच्या नजरेत आणल्या जाणार आहे. २६ स्मशानभूमीमध्ये प्रत्येकी चार असे एकूण १०४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जाणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव स्मार्टसिटी कंपनीकडे आरोग्य व घन व्यवस्थापन कचरा विभागाच्या वतीने सादर करण्यात आला आहे.

तीनशे ते पंधरा हजार रुपयांचा दंड

ब्लॅक स्पॉटवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविल्यानंतर त्याचे कंट्रोल महापालिका व स्मार्टसिटी कंपनीच्या कमांड कंट्रोल सेंटर कडे राहील. कचरा टाकणाऱ्या व्यक्तींना ३०० रुपयांपासून ते १५ हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाईला होणारे जावे लागेल, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक आवेश पलोड यांनी दिली.

हेही वाचा: Nashik Fire Accident : सिन्नरयेथील मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीमधील साईटेक फार्मा कंपनीस शॉर्ट सर्किटमुळे आग