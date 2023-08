Nashik News : पाचोरा- जामनेर दरम्यानच्या 6 किमी रेल्वेरुळाची विक्री; रेल्वेच्या उपक्रमात 132 कोटींची भंगार विक्री

Nashik News : मध्य रेल्वेने झीरो स्क्रॅप मिशन सुरू केले असून, त्यात सुमारे १३२.४७ कोटींचे भंगार विकले. यंदाच्या आर्थिक वर्षातील चार महिन्यांत उद्दिष्टांच्या २० टक्के भंगारची विक्री केली.

आणखी वर्षभरात ८० टक्के भंगार नष्ट केले जाणार आहे. (Central Railway has sell scrap worth around 132 crore in zero scrap mission nashik news)

भंगार विक्रीत जुन्या लोको, डिझेल सरप्लस लोको, नॉन-ऑपरेशनल रेल्वे लाईन्स आणि वृद्ध किंवा अपघातग्रस्त लोको/ कोच यासह विविध प्रकारच्या भंगारांचा समावेश आहे.

त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी रेल्वेने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलताना १३२.४७ कोटींची भंगार विक्री केली. यंदा १ एप्रिलपासून १५ ऑगस्ट या कालावधीत रेल्वे बोर्डाच्या वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत २०.४१ टक्के वाढ नोंदवली आहे.

भंगार विक्रीदरम्यान मध्य रेल्वेने पाच हजार ६६९ टन रेल्वेपीवे, नऊ लोकोमोटिव्ह, १३३ कोच, ५३ रेल्वे वॅगन, भुसावळ विभागातील जामनेर-पाचोरा अशा सहा किलोमीटरच्या रेल्वे रुळांची विक्री झाली. मुंबई विभागाने २४.३६ कोटी रुपयांची भंगार विक्री केली.

भुसावळ मंडळाने १७.९९ कोटी, सोलापूर परिमंडळाने ८.९ कोटी, नागपूर विभागाने ९.८८ कोटी, पुणे मंडळाने १४.३३ कोटी, माटुंगा डेपोने २३.५६ कोटी, तर भुसावळच्या इलेक्ट्रिक लोको शेड डेपोने १३.५० कोटींची विक्री केली. यंदाच्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी रेल्वे बोर्डाने ३०० कोटींचे उद्दिष्ट ठरविले आहे.