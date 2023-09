By

Nashik Maratha Reservation Protest : राज्यातील मराठा आरक्षण प्रश्नावर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देऊन ओबीसी सवलती द्याव्यात यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सिन्नर तालुक्यातील पांगरी येथील ग्रामस्थांनी बुधवारपासून साखळी उपोषण सुरू केले. (Chain fast in support of Maratha reservation movement at pangri nashik)

जालना येथे मनोज जरांगे यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषण आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी पांगरी ग्रामस्थांनी गावातून फेरी काढत सिन्नर शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन केले.

यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणाची लढाई निर्णय टप्प्यात आली असून सर्वांनी एकजुटीने मनोज जरांगे यांच्या पाठीशी उभे राहावे असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

मराठा आरक्षण आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी पांगरी येथे ग्रामस्थांकडून साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले. दररोज दहा जण या आंदोलनात सहभागी होऊन पाठिंबा देणार आहेत.

आरक्षणासोबतच सिन्नर तालुक्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने उपाययोजना लागू कराव्यात अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली.

तालुक्यात जनावरांसाठी चारा डेपो सुरू करावेत, भोजापुर धरणाचे पूर पाणी प्राधान्याने पूर्व भागातील तलाव-बंधारे भरून घेण्यासाठी सोडण्यात यावे, वाड्यावस्त्यांवर आवश्यकतेनुसार पाण्याचे टँकर सुरू करावेत या मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदार सागर मुंदडा, वावी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन लोखंडे यांना देण्यात आले.

जगदिश पांगारकर, संपत पगार, ज्ञानेश्वर पांगरकर, मयूर पांगारकर, निखिल पांगारकर , विश्वास पांगरकर, संपत पगार, संदीप हिरे, सुनील चव्हाण ,प्रकाश पांगारकर, चंद्रभान दळवी, विलास पांगारकर, रमेश पांगारकर , सोपान वारुळे , जीवन पांगारकर, समाधान पांगारकर, प्रकाश पेखळे, दौलत पांगारकर,

माधव पगार, अरुण पांगारकर,भाऊसाहेब बैरागी , संदीप पांगारकर, मजब कादरी , बादशहा कादरी, राईस, कादरी , नानभाई कादरी, प्रतिक पांगारकर, विक्रांत पांगारकर , श्रीरंग निरगुडे, शुभम पांगारकर , अक्षय जाधव, प्रसाद निरगुडे, प्रमोद पांगारकर , शाम जाधव, महेश पगार प्रथमेश पांगारकर,bसोहम शिंदे, मयुर पगार,

सुरेश पांगारकर, बाळू पगार, सोमनाथ निरगुडे, विजय पगार, शांताराम पांगारकर यांच्यासह सिन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील मराठा समाज बांधव यावेळी उपस्थित होते.