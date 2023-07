Nashik Crime: चाळीसगावच्या हैदर टोळीच्या म्होरक्यासह चौघांना अटक

By

Nashik Crime : कुविख्यात हैदर टोळीच्या मोरक्यासह चौघा साथीदारांच्या मुसक्या आवळण्यात भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाला यश आले आहे.

दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या संशयितांकडून देशी बनावटीचा कट्टा, काडतूस, लोखंडी कटवणी तसेच चारचाकी असा सुमारे ८ लाख १७ हजार ५२० रुपयांचा ऐवज हस्तगत करण्यात आला. अटक केलेले चौघे चाळीसगाव येथील आहेत. (Chalisgaon Hyder gang leader along with four arrested Nashik Crime)

भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाची बुधवारी (ता.५) मध्यरात्री सव्वाच्या सुमारास द्वारका परिसरात गस्त सुरू होती. पथकातील धनंजय हासे यांना काठेगल्ली परिसरात ग्रे रंगाची मारुती स्विफ्ट चारचाकीमध्ये काही जण संशयितरित्या फिरत असल्याचे दिसले.

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शोध पथकाचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक किशोर खांडवी, एस. डी. बिडकर, कर्मचारी रमेश कोळी, संदीप शेळके, लक्ष्मण ठेपणे, सागर निकुंभ, धनंजय हासे, एम. व्ही. बोरसे, श्री. सोनार, श्री. गायकवाड यांनी काठेगल्ली सिग्नल परिसरात दाखल होत खात्री केली.

संशयितांना चाहूल लागताच त्यांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. पथकाने त्यांचा पाठलाग करत काही अंतरावर पुढे जाऊन त्यांच्या चारचाकी (एमएच ३ डीएक्स ७७११) समोर पथकाचे वाहन उभे करून ती अडवली.

संशयितांची चौकशी केली असता त्यांनी उडवा उडवीचे उत्तरे दिली. पथकास संशय आल्याने त्यांनी पोलिस ठाण्यात नेत अधिक चौकशी केली. त्यांच्याकडून देशी बनावटीचा कट्टा, ४ जिवंत काडतूसे, लोखंडी कटवणी, पाच महागडे मोबाईल तसेच चारचाकी असा सुमारे ८ लाख १७ हजार ५२० रुपयांचा ऐवज हस्तगत केला.

विशाल ओमप्रकाश राजभर (३०), अजय हिरामण राठोड (१९), शोएब अस्लम शेख (२५), दानिश रशिद मणियार (२२), नुरुद्दीन शरिफुद्दीन शेख (२७, सर्व रा. चाळीसगाव) असे ताब्यात घेतलेल्या संशयितांची नावे आहेत. त्यांच्याविरुद्ध भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

बंबईया आणि हैदर टोळी यांच्यात टोळी युद्ध सुरू आहे. त्यातून हैदर टोळीचा मुख्य मोरक्या शोएब शेख यावर प्राणघातक हल्ला देखील झाला आहे. तो तडीपार असून त्याच्यावर मारहाण अमली पदार्थांची तस्करी असे विविध प्रकारचे गंभीर पाच गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यांच्याकडून शहरातच दरोडा टाकला जाणार होता की अन्य कुठल्या ठिकाणी या अन्य विविध प्रकारची चौकशी सुरू आहे. चौकशीअंति आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याशिवाय चारचाकी चोरीची आहे किंवा नाही याचाही शोध घेतला जात असल्याचे सांगण्यात आले.

मुंबई पोलिसांचे पथकही हैदरतोळीच्या मार्गावर

मुंबई पोलिसांचे पथकही हैदर टोळीच्या मागावर होते. त्यांनाही टोळी येत असल्याची माहिती मिळाली होती.

तत्पूर्वी भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाने उत्तम कामगिरी करत टोळीचा माग काढून त्यांच्या मुस्क्या आवळल्या. पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे तसेच पोलीस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. सिद्धेश्वर धुमाळ यांनी पथकाचे कौतुक केले.

तीन दिवसाची पोलीस कोठडी

हैदर टोळीतील पाचही संशयीतांना न्यायालयात हजर केले. त्यांना तीन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.

तीन दिवसाच्या कोठडीत चौकशी दरम्यान त्यांच्याकडून शहरात आणखी कुठल्या प्रकारचे गुन्हे केले आहेत का तसेच ताब्यात घेण्यात आलेली चारचाकीसह अन्य विविध प्रकारची माहिती समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे.