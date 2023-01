Chandanpuri Yatra: येळकोट येळकोट जय मल्हारच्या गजरासह चंदनपुरीने धारण केले सोन्याचे रूप!

By

येसगाव (जि. नाशिक) : 'देवाची नगरी सोन्याची नगरी' म्हणून ओळखली जाते. रविवारी (ता.२२) अलोट गर्दीने विक्रमी भंडारा उधळला गेला. पुन्हा एकदा खंडेरायाच्या चंदनपुरीने जणू सोन्याचे रूप धारण केले होते. दर रविवार गर्दीचा नवा विक्रम नोंदवीत आहे. (Chandanpuri Yatra started devotees came in huge number of khanderao god nashik news)

आज चार लाखांपेक्षा जास्त भाविक दिवसभरातून खंडेरायाच्या चरणी लीन झाले. गर्दी प्रचंड असल्याने अनेक भाविकांनी दुरूनच देवाला नमस्कार करणे पसंत केले. पौष पौर्णिमेपासून 'येळकोट येळकोट जय मल्हारच्या' गजरात खोबरे-भंडारा उधळला जात आहे.

खंडेराव महाराज बानू बाईच्या अंगावर रविवारी भंडारा उधळत या पार्श्वभूमीवर रविवारी अनेक पटीने भंडारा उधळला गेला. रविवारचे औचित्य साधून भाविकांच्या नवसपूर्तीचा कार्यक्रम जास्त असतो. त्यामुळे गर्दीचा महापूर लोटला.

बळिराजाला सद्य:स्थितीत लाल पोळ कांदा निघत आहे. तसेच द्राक्ष, बोर, भाजीपाला आधी पिकांची साथ चांगली मिळू लागल्याने या आठवड्यात जास्तीत जास्त भाविक चंदनपुरी यात्रेकडे वळले.

लाखो रुपयांची उलाढाल

व्यावसायिकांना आपला व्यवसाय होईल की नाही याची चिंता असते. यंदा त्यांची चिंता मिटली. यात्रा अजून आठ दिवस राहील असे भाविक व व्यावसायिकांकडून बोलले जात आहे. अधूनमधून तमाशाच फड यात्रेला हजरी लावत आहेत. लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे.

भाविकांना नवस फेडण्याच्या स्वयंपाकासाठी पटांगणे, मराठी शाळा, ग्रामपंचायतची जागा, पत्र्यांचे शेड, खासगी जागा अपूर्ण पडली. अनेकांनी गावातील ओट्यावर, गावातील घरात भाविकांनी स्वयंपाक व जेवण केले. रविवारी सुट्टी असल्याने कर्मचारी सहकुटुंब येतात.

गर्दीचा महापूर लोटल्यामुळे यात्रेचे वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी सरपंच विनोद शेलार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पोलिसांना मदत केली. गर्दीमुळे रस्त्यावरचे लहान लहान दुकाने बंद करावी लागली. जय मल्हार ट्रस्टचे अध्यक्ष सतीश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंदिर आवारातील गर्दीचे नियोजन झाले.

"दर दिवशी चंदनपुरी यात्रेत मोठ्या प्रमाणात मल्हार भक्त येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर यात्रेसाठी ५० पेक्षा जास्त स्वयंसेवक, यात्रा कमेटी, ग्रामपंचायत कार्यकारिणी परिश्रम घेत आहेत. भाविकांना यात्रा आनंददायी होण्यासाठी व्यावसायिक यांच्या समस्या दुर करण्यासाठी प्रयत्न होत आहे." -विनोद शेलार, सरपंच, चंदनपुरी, (ता.मालेगाव)

