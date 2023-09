By

Chandrashekhar Bawankule News : पूर्वीच्या सरकारमध्ये कामगारांना न्याय मिळणे साठी विविध समस्या निर्माण होत.

मात्र भाजप सरकारने कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नव्याने २९ योजना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने सुरु करण्यात आलेल्या असून समाजाच्या शेवटच्या गरीब व्यक्तींपर्यंत सर्वं योजना पोहोचविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आश्वासन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. (Chandrashekhar Bawankule statement Striving to reach last people of society nashik)

माऊली लॉन्स (कामठवाडे) येथे असंघटित कामगार लाभार्थी मेळ्याव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. श्री. बावनकुळे म्हणाले, की नरेंद्र मोदी सरकारने कामगार कायद्यात २९ सुधारणा केल्या.

आज २७ प्रकारच्या योजना संघटित आणि असंघटित कामगारांना मिळाल्या पाहिजे. याप्रसंगी यावेळी असंघटित ५०० कामगारांना सुरक्षा किटचे वाटप करण्यात आले. प्राथमिक स्वरूपात ११ कामगारांना चेक व सुरक्षा किट बावनकुळे यांच्या हस्ते देण्यात आले.

यावेळी आमदार सीमा हिरे, लक्ष्मण सावजी, दिनकर पाटील, विजय हरगुडे, विक्रम नागरे, इंदूबाई नागरे, मंगला भंडारी, डॉ.प्रशांत पाटील, शशी जाधव, प्रतिभा पवार, छाया देवांग, जगन पाटील, डॉ. मंजूषा दराडे, ज्योती कवर आदी उपस्थित होते.