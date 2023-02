Nashik News: चांदवड- मनमाड उमराणे रोडवर डोणगावजवळ शॉर्ट सर्किटमुळे कांदा भरलेल्या ट्रकने घेतला पेट

By

चांदवड (जि. नाशिक) : चांदवड - मनमाड उमराणे रोडवर डोणगाव जवळ शॉर्ट सर्किटमुळे कांदा भरलेल्या ट्रकने पेट घेतला. ट्रक मधील कांदा पेटल्याने उमराणे येथील व्यापाऱ्याचे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले. (Chandwad Manmad Umrane Road near Dongaon truck full of onions caught fire due to short circuit Nashik News)

डोणगाव चे सरपंच गोकुळ वाघ व ग्रामस्थांनी तात्काळ मदीत करत आग विझवल्याने पुढील अनर्थ टळला. रस्त्यावर लोंबकळलेल्या विद्युत तारांमुळे ही आग लागल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

रस्त्यावरील लोंबकषणा-या या विद्युत तारा महावितरण ने तात्काळ व्यवस्थित उंच कराव्यात अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. उमराणे बाजार समितीतील श्रीकृष्णा ट्रेडींग कंपनीच्या ज्ञानेश्वर आहेर यांचा तीस टन लाल कांद्याच्या गोणी भरून ट्रक क्रमा़क एम एच २१ बी एच ५२९५. हा मनमाड मार्गे कलकत्त्याला जात होता.

त्याचवेळी हा ट्रक मनमाड उमराणे रस्त्यावरील डोणगाव गावाजवळून जात असताना रस्त्यावर लोंबकळलेल्या विद्युत तारांना ट्रक मधील कांदा भरलेल्या गोण्यांचा स्पर्श झाला अन् शॉर्ट सर्किट ने या गोण्यांनी पेट घेतला.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

अचानक पेट घेतल्याने ग्रामस्थांनी आवाज देत ट्रकचालकाच्या लक्षात आणून दिले अन् डोणगावचे सरपंच गोकुळ वाघ, उपसरपंच संदिप जेजुरे , प्रवीण वाघ, बाळा दस्पुते, सचिन वाघ, विक्रम भाऊ वाघ, रमेश सोमसे, विकास जेजुरे, अक्षय जेजुरे, अजित वाघ आदींसह ग्रामस्थांनी मदत करीत आग विझवली.

या आगीत ट्रकमधील सहा ते सात टन कांद्याचे नुकसान झाले. यामुळे अगोदरच कांद्याचे भाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांसह व्यापारी वर्गही चिंतेत आहे. त्यातच या आगीमुळे ज्ञानेश्वर आहेर यांचे ऐंशी ते नव्वद हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

या रस्त्याने उमराणे बाजार समितीतील जवळपास सर्वच कांदा व्यापा-यांचा कांद्याचे ट्रक मनमाड ला येत असतात तसेच इतरही वाहतूक या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात असते त्यामुळे महावितरण ने एकाही दिवसाचा विलंब न करता या लोंबकळत खाली असणा-या. विद्युत तारा उंच कराव्यात अशी मागणी ग्रामस्थांसह प्रवाशांनी केली आहे.