Nashik Crime News : रेल्वेत नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून तीन जणांनी एका बेरोजगारास तब्बल सव्वासात लाख रुपयांना गंडविल्याचा प्रकार समोर आला आहे. बनावट नियुक्तीपत्र देण्यात आल्याने हा प्रकार उघडकीस आला. ( cheated on excuse of job in railways nashik crime news )

याप्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनिल चंडालिया (रा. कोपरखैरणे, वाशी, नवी मुंबई), किशोर लोहट व अलम शेख अशी संशयित ठकबाजांची नावे आहेत.

याप्रकरणी आकाश सुरेंद्र मेहरोलिया (३० रा. जयभवानी रोड, नाशिक रोड) या युवकाने तक्रार दाखल केली आहे. मेहरोलिया रेल्वे नोकरभरती साठी प्रयत्न करीत असताना २०१६ ला संशयितांनी त्यास गाठले होते.

रेल्वेत वरिष्ठांशी मोठ्या ओळखी असल्याचे भासविल्याने मेहरोलिया यांचा विश्वास बसला. संशयितांनी नोकरीस लावून देतो अशी बतावणी करीत लाखों रुपयांची मागणी केली. यानंतर तडजोडीअंती हा व्यवहार निश्चित करण्यात आला.

मेहरोलिया यांनी संशयितांच्या आमिषास बळी पडून वेळोवेळी सव्वासात लाख रुपये अदा केले. मात्र नोकरी काही लागली नाही. अखेर मेहरोलिया यांनी तगादा लावला असता, संशयितांनी रेल्वेचे बनावट नियुक्तीपत्र दिले. मेहरोलिया वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह हजर होण्यासाठी गेले असता, संशयितांचा बनाव उघड झाला.