Check Bounce Case: यंत्रमाग कारखानदारास 2 वर्षाचा कारावास; 35 टक्के रक्कमही भरली नाही

Check Bounce Case : धनादेश न वटल्याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुध्द येथील यंत्रमाग कारखानदार जमील अहमद जैनुल अबदीन यांनी अपर व जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

न्यायालयाने नुकसान भरपाई १४ लाख ८८ हजार रुपयाच्या ३५ टक्के रक्कम फिर्यादी पंकज काकाणी यांना अदा करण्याचे आदेश दिले होते.

ती रक्कम अदा न केल्यामुळे जिल्हा न्यायालयात स्थगिती आदेश न मिळाल्याने वॉरंट काढल्याने पोलिसांनी जमील अहमदला पकडून नाशिक येथील कारागृहात त्याची रवानगी केली. (Check Bounce Case 2 Years Imprisonment for Loom Factory Even 35 percent of amount not been paid nashik crime)

येथील सुताचे व्यापारी पंकज काकाणी यांनी यंत्रमाग कारखानदार जमील अहमद यांना ७ लाख ४४ हजार रुपये किंमतीचे सूत विकले होते. जमील अहमद यांनी त्यांच्या आयसीआयसीआय बँकेच्या मालेगाव शाखेचे तीन धनादेश दिले होते.

धनादेश न वटल्याने काकाणी यांनी तक्रार दाखल केली होती. या खटल्याचे कामकाज अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी तेजवंतसिंग संधू यांच्या न्यायालयात चालले.

धनादेश न वटल्याप्रकरणी न्यायालयाने दोन वर्षे कारावास व धनादेशाच्या दुप्पट १४ लाख ८८ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

ही रक्कम अदा करेपर्यंत ९ टक्के व्याज देण्याचे व तसे न केल्यास दोन महिने कारावासाची शिक्षा असा निकाल दिला होता. व्यापारी काकाणी यांच्यातर्फे ॲड. सुधीर अक्कर यांनी कामकाज पाहिले.

या निर्णयाविरुध्द जमील अहमद यांनी अपर जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. नुकसान भरपाई १४ लाख ८८ हजारच्या ३५ टक्के रक्कम काकाणी देण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

ती रक्कम भरल्यानंतर अपीलाच्या चौकशीकामी स्थगिती आदेशावर निर्णय घेऊ असा आदेश पारीत केला होता. न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत रक्कम अदा केली नाही. त्यामुळे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी शिक्षा वॉरंट काढले होते.

त्यानुसार पोलिसांनी जमील अहमद यांना २१ ऑगस्टला पकडून त्यांची दोन वर्षे शिक्षा भोगण्यासाठी नाशिक रोड कारागृहात रवानगी केल्याचे ॲड. अक्कर यांनी सांगितले.