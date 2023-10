By

घोटी : येथील पोलिसांनी वाडीऱ्हे पोलिस ठाणे हद्दीतील पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीजवळ गावठी दारूचे ४०० लिटर गूळमिश्रित रसायन नष्ट केले.

याबाबत पोलिस उपअक्षीक भामरे यांनी घोटी पोलिसांना माहिती दिली. (Chemicals of Gavathi liquor destroyed on hand furnace in Rajur Shivara Ghoti police action Nashik Crime)

त्यावरून पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, सहाय्यक निरीक्षक संदेश पवार, हवालदार विक्रम झाल्टे, सोमनाथ बोराडे, महिला हवालदार सत्यभामा खेताडे, पोलिस शिपाई अनिकेत मोरे यांनी साध्या वेशात राजूर येथील वालदेवी नदीकिनारी पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीजवळ जमिनीत गाडलेले प्लॅस्टिक ड्रम शोधून त्यातील गूळमिश्रित रसायन नष्ट केले.

सोबत रसायन बनवणारे साहित्य, लाकूड, असा एकूण २१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल नष्ट करून गुन्हा दाखल केला.