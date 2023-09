Nashik News: यमदुतालाही पिटाळून लावणारे देवदूत; वैद्यकीय क्षेत्रातील दखलपात्र घटना!

By

Nashik News : पोट अचानक फुगल्यामुळे तसेच ताप, धाप लागणे, हृदयाचे ठोके १४० च्या वर, लघवी नाही, आतड्यांचे कार्य पूर्णतः बंद व बीपी लागत नसलेला मरणासन्न अवस्थेत असलेला चेतन पाटील नावाचा २८ वर्षीय तरुण कळवण येथील श्री छत्रपती हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाला. (Chetan underwent successful surgery and saved by doctor for stomach infection nashik)

डॉ. भगवान टोंपे यांनी त्याला योग्य ट्रीटमेंट केली. परंतु पोटाचे दुखणे व धाप लागणे वाढत गेले. प्राथमिक तपासणीत जठराचा अल्सर फुटल्याची शक्यता वाटली. पेशंट जंतुसंसर्ग झाल्याने मरणाच्या दारात उभा होता.

रोगाचे निदान झाल्यावर त्याची शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय झाला. परंतु वैद्यकीय भाषेत लास्ट स्टेपला रुग्ण असताना भुल देणे आणि शस्त्रक्रिया करणे जोखमीचे होते. परंतु शस्त्रक्रिया न करता फक्त मेडीसिनने उपचार करूनही फायदा नव्हता व त्याचा मृत्यू अटळ होता.

अशा कात्रीत सापडलेल्या अवस्थेत शस्त्रक्रिया करून रिस्क घ्यावी हा निर्णय घेण्यात आला. तातडीने नाशिकचे शल्यचिकित्सक डॉ. सचिन देवरे यांना कळविले आणि कळवणमध्येच शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय झाला.

रुग्णाला शक्य तितकी ट्रीटमेंट देत त्याचे श्वास सुरू ठेवले. ज्या वेळी डॉ. देवरे हे ऑपरेशन थिएटरमध्ये आले तेव्हा चेतन सर्जरी पूर्ण होईपर्यंत पण जगेल की नाही, अशी स्थिती होती. त्यांनी नातेवाइकांना गंभीर धोक्याची कल्पना दिली व डॉ. सरिता चव्हाण यांनी जोखीम पत्करत भुलेची जबाबदारी स्वीकारली.

भूल देईपर्यंत चेतनची प्रकृती खालावत गेली, परंतु दुसरा उपाय नव्हता. चेतनला भूल दिली आणि त्याच्या पोटावर ब्लेड चालवणार तितक्यात त्याचे हृदय पूर्ण बंद पडले. परंतु अशाही परिस्थितीत चेतनवर यशस्वी शस्त्रक्रिया होऊन त्यांचे प्राण वाचविले.

चेतन पूर्णपणे बरा झाला असून यात डॉ. भगवान टॉम्प, डॉ. सारिका चव्हाण- वाघ आणि श्री छत्रपती हॉस्पिटलमधील कर्मचाऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे, असे डॉ. सचिन कौतिकराव देवरे यांनी सांगितले.