Chhagan Bhujbal : कांद्यास हंगामानुसार योग्य हमीभाव मिळावा : संरक्षणमंत्री भुजबळ

Chhagan Bhujbal : शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या कांद्यास हंगामानुसार योग्य हमीभाव मिळावा, त्याचप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्याच्या दृष्टीने शासनस्तरावर प्रयत्न करणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

शनिवारी (ता. २६) विंचूर उपबाजार समितीस दिलेल्या भेटीदरम्यान ते बोलत होते. (chhagan bhujbal Bhujbal statement about Onion should get fair price guarantee according to season )

मंत्री भुजबळ म्हणाले, की कांद्याच्या प्रश्नाबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली आहे. नाशिक जिल्ह्यात नाफेडचे कांदा खरेदी केंद्र वाढविण्याची मागणी केली असून, ही केंद्रे सुरू करण्यात येत आहेत. कांद्यास अनुदान मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला असून, कांद्यासाठी ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान राज्य शासनाने मंजूर केले आहे.

यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ८६५ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार असून, ते दोन टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. यापैकी ४६५ कोटी अनुदान वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. यात ६० टक्के जिल्ह्यातील शेतकरी असून, ४३५ कोटी रुपये नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वितरित होणार असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पाऊस कमी झाल्यामुळे साहजिकच या वर्षी कांद्याचे उत्पादन घटणार आहे. कांदा प्रश्नाबाबत तोडगा काढण्यासाठी लवकरच शासनस्तरावर शेतकरी प्रतिनिधी, कांदा व्यापारी, बाजार समित्यांचे पदाधिकारी यांची एकत्र बैठक घेण्यात येणार असून, सर्वांच्या समस्या जाणून घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाईल.

या वेळी बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, उपसभापती गणेश डोमाडे, संचालक जयदत्त होळकर, पंढरीनाथ थोरे, राजेंद्र डोखळे, ज्ञानेश्वर जगताप, छबूराव जाधव, ललित दरेकर, तानाजी आंधळे, रमेश पालवे, डॉ. श्रीकांत आवारे, भीमराज काळे, सोनिया होळकर, श्री. पठाडे, सचिव नरेंद्र वाढवणे, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था फैयाज मुलाणी, विंचूरचे सरपंच सचिन दरेकर, नाफेडचे अधिकारी यांच्यासह अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.