Chhagan Bhujbal | भुजबळांनी ‘शिवपुत्र संभाजी' महानाट्याचे खरेदी केले पहिले तिकीट! रंगमंच उभारण्याचे भूमीपूजन

By

नाशिक : तपोवनातील साधूग्राममध्ये जगदंब क्रिएशनच्या ‘शिवपुत्र संभाजी' या महानाट्याचे प्रयोग २१ ते २६ जानेवारीला प्रयोग होत आहेत.

या महानाट्याचे पहिले तिकीट आज माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या हस्ते खरेदी केले. तसेच महानाट्याच्या रंगमंच उभारण्याचे भूमीपूजन आज झाले. (Chhagan Bhujbal bought first ticket of Shivaputra Sambhaji Mahanatya from dr amol kolhe nashik news)

डॉ. कोल्हे यांनी महानाट्याची माहिती श्री. भुजबळ यांना दिली. आमदार हिरामण खोसकर, रंजन ठाकरे, नानासाहेब महाले, बाळासाहेब कर्डक, कविता कर्डक, अंबादास खैरे, समाधान जेजुरकर, सचिन कळमकर, अमोल नाईक, अमर वझरे आदी उपस्थित होते.

महापुरुषांचा इतिहास पुढच्या पिढीकडे पोचवण्यासाठी अशा स्वरुपातील महानाट्य उपयुक्त आहे, असे श्री. भुजबळ यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. कोल्हे यांनी छत्रपती संभाजी महाराज यांचा इतिहास पुढच्या पिढीपर्यंत पोचवण्यासाठी महानाट्य होत आहे.

हेही वाचा : योग्य वेळेतच करा इच्छापत्र आणि व्हा चिंतामुक्त

हेही वाचा: Nashik News: नायलॉन मांजाच्या खेळातील Red Sky! तब्बल 700 चित्र काढून घरच्या घरीच बनवला ॲनिमेटेड संदेशपट

रंगमंच उभारणीचे भूमीपूजन महंत भक्तीचरणदास महाराज, अनिकेतशास्त्री देशपांडे, सुरेश केला व महानाट्यात प्रमुख भूमिका साकारणारे डॉ. कोल्हे यांच्या हस्ते झाले. उद्योजक धनंजय बेळे, श्री. सप्तशृंग निवासिनी ट्रस्टचे विश्वस्त ॲड्. दीपक पाटोदकर, जयप्रकाश जतेगावकर आदी उपस्थित होते. सिंहस्थ कुंभमेळा नगरीत हे महानाट्य साकारले जाणार आहे.

नवीन पिढीला छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज यांचा खरा इतिहास दाखविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे महंत भक्तचरणदास महाराज यांनी सांगितले.

हेही वाचा: Winter Disease : वातावरण बदलाचा परिणाम आरोग्यावर; सर्दी, खोकला, ताप यांसारखे आजाराने वाढवली चिंता!