Chhagan Bhujbal: येवल्यात सध्यातरी ‘आर्मस्ट्राँग’! शरद पवारांची भूमिकेवर आगामी निवडणुकांचे समीकरणे

Chhagan Bhujbal : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडून पक्ष अध्यक्ष शरद पवार विरुद्ध उपमुख्यमंत्री अजित पवार असे चित्र सध्यातरी दिसत आहे. या घडामोडीत येथील आमदार छगन भुजबळांची मोलाची भूमिका राहिल्याने येथील राजकीय समीकरणे देखील भविष्यात सत्ताकेंद्रात महत्त्वाची ठरणार आहेत.

सध्या तरी येथे भुजबळ हेच ‘आर्मस्ट्राँग’ आहेत. मात्र आगामी काळात शरद पवारांची भूमिका, पक्षाने केलेली कारवाई आणि कोणता पक्ष कोणाबरोबर लढणार यावरही आगामी विधानसभा निवडणुकीचे बरेच समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत हे नक्की! (Chhagan Bhujbal Equations of upcoming elections on Sharad Pawars role in yeola nashik political)

शिवसेनेतून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सोडून चाळीस आमदार गेले, त्यावेळी येथे फारशी उलथापालथ झाली नव्हती. मात्र आता अजित पवारांसह स्वतः छगन भुजबळ पक्षातील मोठ्या गटासह सत्तेत सहभागी झाल्याने राजकीय समीकरणांमध्ये नक्कीच स्थित्यंतरे दिसणार आहे.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत सरळ-सरळ लढत होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ येथे विजयी झाले होते, त्यांनी शिवसेनेचे उमेदवार संभाजी पवार यांचा पराभव केला होता. आजही हे दोन्ही नेते आपापल्या पक्षातच आहेत.

कोण कुठे हे कळेल!

मुळात २००४ पूर्वी येथे राष्ट्रवादीचे फारसे अस्तित्व नव्हते. भुजबळांनी मागील १९ वर्षात राष्ट्रवादीला येथे नवी ओळख दिली आहे. त्यामुळे सध्या तरी मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी भुजबळांसोबतच दिसताय.

एकेकाळी येथील माजी आमदार मारोतराव पवार तसेच, सहकार नेते अंबादास बनकर हे थेट शरद पवारांच्या जवळचे नेते होते. यातील पवार शिवसेनेत आहे तर बनकर राष्ट्रवादीतच भुजबळांसोबत आहेत. त्यातच शरद पवारांना मानणारा मोठा वर्ग येथे असला तरी भुजबळांच्या विरोधात एखादा गट जाऊन पवार गटाला मिळेल असे चित्र सध्यातरी नाही.

उमेदवारीचा अंदाज अवघडच!

२०२४ च्या विधानसभेला येथील चित्र पूर्णतः बदलणार आहे हे नक्की! सध्या येथून राष्ट्रवादीकडून स्वतः भुजबळ, ठाकरे गटाच्या शिवसेनेकडून कुणाल दराडे किंवा संभाजी पवार तर भाजपकडून अमृता पवार यांच्या नावाची चर्चा आहे.

मात्र आता पूर्ण चित्र उलटले आहे. राष्ट्रवादी व भाजप एकत्र लढले तर भुजबळ हे उमेदवार निश्चित असतील तर शरद पवार व ठाकरे गट एकत्र लढला तर दराडे उमेदवार असण्याची शक्यता आहे.

सर्वच स्वबळावर लढले तर राष्ट्रवादीचे भुजबळ, शिवसेनेचे दराडे तर भाजपच्या अमृता पवार यांच्या नावाची चर्चा आहेच. त्यातच तिरंगी लढतीची शक्यता असल्यास शिवसेना ठाकरे गटाचे येथील नेते संभाजी पवार देखील निवडणूक लढवू शकतात.

शिंदे गटाचे येथे फारसे वलय नसले तरी ज्येष्ठ नेते माणिकराव शिंदे शिवसेना शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याने त्यांनी ही उमेदवारी केल्यास नवल वाटायला नको.

अजित पवार व अपक्ष आमदार किशोर दराडेचींही जवळीक असल्याने तेही काही वेगळा निर्णय घेणार का हा प्रश्न आहे. एकूणच कोणता पक्ष सोबत आणि कोणता विरोधात हे ठरल्यावरच उमेदवारी कोणाला यावरच चित्र स्पष्ट होईल.