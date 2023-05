Chhagan Bhujbal : नांदगावमध्ये सर्व निवडणुकांत महाविकास आघाडी एकत्र : छगन भुजबळ

Nashik News : नांदगाव तालुक्यात यापुढे महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्रितपणे सर्व निवडणुका लढवल्या जातील.(Chhagan Bhujbal statement about Maha Vikas Aghadi united in all elections in Nandgaon nashik news)

त्यामुळे आपण सदैव तुमच्याबरोबर ठामपणे उभे आहोत. अशी ग्वाही माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विजयी संचालकांना दिली.

परिवर्तन पॅनलच्या नवनिर्वाचित संचालकांनी बुधवारी (ता. ३) श्री. भुजबळ यांची मुंबई येथील कार्यालयात भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी संचालकांचा सत्कार करून शेतकरी हितासह समितीचा कारभार अतिशय पारदर्शक पद्धतीने करण्यात यावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अटीतटीच्या आणि चुरशीच्या निवडणुकीत भुजबळ यांनी खंबीरपणे साथ दिली.

या निवडणुकीकडे त्यांचे पूर्ण लक्ष होते. माजी खासदार समीर भुजबळ हेसुद्धा मनमाडच्या रामकुंज बंगल्यावर मतदान आणि मतमोजणीच्या दिवशी ठाण मांडून होते.

महाविकास आघाडीचे नेते व शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख गणेश धात्रक यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीने बाजार समितीच्या १५ पैकी १२ जागा जिंकत एकहाती सत्ता मिळविली आहे. त्यामुळे पॅनलच्या सर्व उमेदवारांनी बुधवारी भुजबळ यांची सदिच्छा भेट घेतली.

माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी आमदार पंकज भुजबळ, नवनिर्वाचित संचालक तथा माजी आमदार संजय पवार, शिवसेना जिल्हाप्रमख गणेश धात्रक, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दिपक गोगड, कैलास भाबड, सुभाष उगले, अशोक डगळे, पुंजाराम आहेर आदींसह विजयी उमेदवार उपस्थित होते.