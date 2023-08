By

Chhagan Bhujbal News : राजकारणात काम करताना सोशल मीडिया हे माध्यम तितकेच महत्त्वाचे आहे. सोशल मीडिया हा राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनला.

पक्षाची विचारसरणी जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व पक्षवाढीसाठी या माध्यमाचा सदुपयोग करावा, असे राज्याचे अन्न-नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे सांगितले. (Chhagan Bhujbal statement Effective use of social media for party growth nashik)

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) उत्तर महाराष्ट्राच्या सोशल मीडिया शिबिराचे उद्‌घाटन भुजबळ यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते.

माजी खासदार समीर भुजबळ, युवक प्रदेशाध्यक्ष सूरज चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, कार्याध्यक्ष गोरख बोडके, दिलीप खैरे, बाळासाहेब कर्डक, नाना महाले, माजी आमदार जयवंतराव जाधव, युवक शहराध्यक्ष अंबादास खैरे, सोशल मीडिया तज्ज्ञ पराग पाटील,

सोशल मीडिया सेलचे प्रदेशाध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे, प्रदेश समन्वयक डॉ. कपिल झोटिंग, युवक जिल्हाध्यक्ष योगेश निसाळ, चेतन कासव, महिला जिल्हाध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे, शहराध्यक्षा योगिता आहेर, माजी नगरसेविका कविता कर्डक, सुनीता निमसे, युवक प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव गोवर्धने, समाधान जेजूरकर, संजय खैरनार, कैलास मुदलियार, सलीम शेख आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

भुजबळ म्हणाले, की निवडणुकांमध्ये सोशल मीडिया हे अधिक प्रभावी माध्यम ठरत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचा सोशल मीडिया ‘केडर’ निर्माण व्हावा, त्यासाठी ही कार्यशाळा महत्त्वाची आहे. पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करण्याची आवश्यकता आहे.

देशातील महापुरुष, पक्षाचे नेते, पदाधिकारी यांच्या विरोधात कुणी चुकीचा संदेश पसरवत असेल, तर त्याला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उत्तर दिले पाहिजे. पूर्वीच्या काळी संदेश पाठविण्यासाठी अथवा आवश्यक कामांसाठी प्राण्यांचा अथवा पक्ष्यांचा वापर केला जात होता.

आज मात्र आपण साता-समुद्रापलीकडील व्यक्तीशी सेकंदाचाही विलंब न करता संपर्क साधू शकतो, त्याला पाहू शकतो, हे सोशल मीडियामुळे शक्य झाले. प्रत्येक व्यक्ती दिवसभरात बराच वेळ हा सोशल मीडियाचा वापर करतो.