Chhagan Bhujbal : जेवढ्या जागा शिंदे गटाला, तेवढ्याच ‘राष्ट्रवादी’ला; निवडणुकीपूर्वीच महायुतीत ट्विस्ट

Chhagan Bhujbal : महायुती स्थापन होत असताना शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे जेवढे आमदार आले, तेवढेच आमदार अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘राष्ट्रवादी’चेही महायुतीत सहभागी झाले.

त्यामुळे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत शिंदे गटाला जेवढ्या जागा मिळतील, तेवढ्याच जागा ‘राष्ट्रवादी’च्या अजित पवार गटालाही मिळायला हव्यात, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. भुजबळ यांच्या मागणीमुळे महायुतीत मात्र ट्विस्ट निर्माण झाले आहे.(chhagan bhujbal statement on lok Sabha and Assembly elections about shinde and NCP nashik news)