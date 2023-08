Chhagan Bhujbal News : येवल्यात‘नाफेड'तर्फे कांदा खरेदीचे केंद्र सुरु करण्याची भुजबळांची सूचना

By

Chhagan Bhujbal News : जिल्ह्यात ‘नाफेड'तर्फे कांदा खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. येवला तालुका व परिसरातील शेतकऱ्यांना कांदा विक्री करण्यात यावा म्हणून येवल्यात ‘नाफेड' कांदा खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत ‘नाफेड'चे अधिकारी निखिल पाडाडे यांना सूचना केल्याचे राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. (chhagan Bhujbal suggestion to start onion purchase centre by NAFED in Yeola nashik news)

त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत बाजार समिती आवारात ‘नाफेड'ने खरेदी करण्याच्या केलेल्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासंबंधीचे आदेश जारी केल्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या कार्यालयातर्फे सांगण्यात आले.

जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या आवारात ‘नाफेड’ आणि एनसीसीएफ अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून कांदा खरेदी केंद्र सुरु करावी. ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांतर्फे बाजार समिती आवारात कांदा खरेदी करणार नाहीत, त्यांच्यावर तत्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याचे पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयातून स्पष्ट करण्यात आले.

कांदा अनुदान २ ते ३ दिवसात

श्री. भुजबळ यांचे नाशिक रोड रेल्वे स्थानकात आगमन झाल्यावर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, की आज पणनचे सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे यांच्याशी कांदा अनुदानाबाबत चर्चा करून अनुदान वितरणाची माहिती घेतली.

त्यानुसार राज्यातील ३ लाख ३६ हजार पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४६५ कोटी ९९ लाख रुपयांचे अनुदान येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये जमा होतील.

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना क्विंटलला ३५० रुपये अनुदान देण्याचा सरकारने यापूर्वी निर्णय घेतला होता. राज्यातील ३ लाख ३६ हजार ४०० शेतकऱ्यांसाठी ८४४ कोटी रुपये अनुदान अपेक्षित होते. त्यापैकी पुरवणी अर्थसंकल्पात ५५० कोटीची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने ४६५ कोटी ९९ लाखांचा निधी वितरित केला आहे.

अजूनही ३७८ कोटी निधी आवश्यक आहे. उर्वरित निधी लवकर आकस्मिक खर्चातून अथवा डिसेंबर २०२३ च्या पुरवणी अर्थसंकल्पातून दिला जाईल. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता, १ लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांसाठी ४३५ कोटी आवश्‍यक आहेत.

कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन हप्त्यामध्ये हे पैसे दिले जाणार आहेत. सरकारचा सर्वांना प्रमाणात अनुदान देण्याचा विचार आहे. म्हणजे लहान शेतकऱ्यांना एका हप्त्यात संपूर्ण लाभ मिळेल.