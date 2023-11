By

नाशिक : संतान, स्वास्थ्य, जीवनातील सफलता व दीर्घायुष्यासाठी उत्तर भारतीयांमध्ये मोठे महत्त्व असलेल्या छटपूजेसाठी हजारो महिला भाविक दुपारपासून मोठ्या संख्येने गोदाघाटावर दाखल झाल्या आहेत.

तब्बल छत्तीस तास निर्जली उपवास केलेल्या महिला भाविकांनी मावळत्या सूर्यदेवाला अर्ध्य देत त्याची मनोभावे पूजा केली. सायंकाळी गोदाघाटावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती.

दरम्यान, छटपूजेनिमित्त रामतीर्थाजवळ धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. (Chhat Puja 2023 North Indian Women crowd at Godaghat surged from Gandhi Lake to Talakuteshwar nashik)

भारत-ऑस्ट्रेलिया एकदिवसीय क्रिकेटचा अंतिम सामना असूनही उत्तर भारतीयांनी श्रद्धेला महत्त्व देत छटपूजा साजरा केला. पूजेसाठी दुपारपासून उत्तर भारतीयांची वाहने गोदाघाटावर दाखल होत होती.

गांधी तलावापासून ते टाळकुटेश्‍वर मंदिर कुंडापर्यंत उत्तर भारतीय महिलांनी मावळत्या सूर्यदेवाला अर्ध्य दिले. चार दिवस सुरू असलेल्या या उत्सवाची सोमवारी (ता. २०) सकाळी सूर्यदेवाला अर्ध्य देऊन सांगता होईल.

तत्पूर्वी आज सायंकाळी सूर्यदेवाला अर्ध्य देण्यासाठी गोदाघाटावर उत्तर भारतीय हजारोंच्या संख्येने जमा झाले होते.

शहरात नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने हजारो उत्तर भारतीय वास्तव्यास आहेत. दुपारनंतर टोकरीत भरलेले पूजेचे साहित्य घेऊन हजारो उत्तर भारतीय गोदाघाटाकडे मार्गस्थ झाले.

काय आहे छटपूजा

दिवाळीनंतर सहाव्या दिवशी छटपूजेचे आयोजन केले जाते. ही पूजा मुख्यत्वे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यात मोठ्या प्रमाणावर साजरी केली जाते. मावळत्या सूर्यदेव व छटी मैय्याची पूजा करून सुख, शांतीची अपेक्षा केली जाते.

यातील अनेक ज्येष्ठ महिला रात्रभर पाण्यात उभे राहून दुसऱ्या दिवशी सूर्यदेवाला अर्थ्य देतात. चार दिवस उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी नहा-खाय, दुसऱ्या दिवशी खरना, तर तिसऱ्या दिवशी मावळतीच्या सूर्यदेवाला अर्ध्य देऊन चौथ्या दिवशी पहाटे उगवत्या सूर्यदेवाला अर्ध्य देऊन पूजेची समाप्ती होते.

सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन

उत्तर भारतीयांच्या छटपूजेच्या पार्श्‍वभूमीवर गणराज बहुउद्देशीय संस्थेतर्फे संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष उमापती ओझा यांच्या उपस्थितीत मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला. या वेळी आयोजित भोजपुरी गीतांचा उत्तर भारतीयांनी आनंद घेतला.

छटपूजेसाठी जागा मिळविण्यासाठी दुपारपासूनच गोदाघाटाकडे जाणारे रस्ते उत्तर भारतीयांच्या वाहनांनी गजबजून गेले होते.

- दुपारपासूनच उत्तर भारतीयांची गोदाघाटावर उसळली गर्दी

- गौरी पटांगणासह म्हसोबा पटांगण, जुना भाजीबाजार पटांगण पार्किंगने फुल

- गांधी तलावापासून ते थेट टाळकुटेश्‍वरापर्यंत उत्तर भारतीयांचा वावर

- भारत- ऑस्टेलिया अंतिम सामना असूनही तीस ते चाळीस हजार कुटुंबे गोदाघाटावर दाखल

- भोजपुरी गीतांनी दुमदुमला गांधी तलाव परिसर

- उसासह विविध फळांना मोठी मागणी

नाशिकसह सातपूर, अंबडला छटपूजा; भोजपुरी लोकगाणी गात वातावरणात रंगत

सातपूर : औद्योगिक नगरीतील उत्तर भारतीय नागरिकांनी गोदावरी व नंदिनी नदीवर, तसेच शिवाजीनगर येथील तलावावर रविवारी (ता. १९) छटपूजेस उत्साहात सुरवात केली.

सातपूर व अंबड औद्योगिक नगरीत मोठ्या प्रमाणावर उत्तर भारतीय नागरिक पोटाची खळगी भरण्यासाठी आले असून, त्यातील अनेक कुटुंब स्थायिक झाले आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आंदोलनानंतर अनेक वर्षे सातपूर व अंबड औद्योगिक कामगारनगरीत छटपूजा व रंगपंचमीचा उत्सव काहीसा फिका पडल्याचेही चित्र पाहायला मिळाले होते.

पण, आता राजकीय समीकरणाचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे राजकीय नेते आता छटपूजा उत्साहात साजरा करण्यासाठी विविध प्रयत्न करताना यंदा पाहायला मिळाले.

तीन दिवसांचा छटपूजा उत्सव या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर साजरा होत असून, रविवारी मावळत्या सूर्याचे दर्शन घेण्यासाठी शेकडो संख्येने उत्तर भारतीय नागरिकांची गोदावरी काठावरील सोमेश्वर मंदिर व सातपूरच्या नंदिनी नदीवर गर्दी झाली होती.

ऊस, सीताफळ, सफरचंद, पेरू, चिकू, नारळ यांसह विविध प्रकारचे फळाचे नैवेद्य देऊन महिलांनी मनोभावे पूजा केली. अनेक महिलांनी आपल्या भोजपुरी लोकगाणी म्हणून वातावरणात रंगत आणल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

गेल्या पंचवीस वर्षांपासून सातपूर, श्रमिकनगर, शिवाजीनगर, सातपूर कॉलनी आदी परिसरात छटपूजा उत्सव उत्साहात साजरा करण्यात येतो. याप्रसंगी शिवाजीनगर पाझर तलाव येथे माजी सभागृहनेते दिनकर पाटील व विष्णू पाटील यांच्या माध्यमातून आयोजन करण्यात आले.

हजारो उत्तर भारतीय महिलांनी आपल्या कुटुंबासह छटपूजा केली. उगवत्या सूर्याला अर्ध्य अर्पण करून छटपूजेचे व्रत पूर्ण करण्यात आले. यावेळी उत्तर भारतीय बांधवांनी सुख शांतीसाठी प्रार्थना केली. तसेच दिनकर पाटील यांना लोकसभेत पाठविण्याबाबतही साकडे घातले.

"२००२ पासून मी गोरखपूर येथून नाशिकला आलो आणि तेव्हापासून आमचे कुटुंब छटपूजा करतात. कोरोनानंतर या वर्षी पहिल्यांदा मोठ्या उत्साहात सण साजरा करताना आनंद होत आहे."- बी. एल. श्रीवास्तव, परप्रांतीय नागरिक