Shasan Aplya Dari : जिल्हा प्रशासनातर्फे शनिवारी (ता. १५) विविध शासकीय योजनांचे लाभ एका छताखाली देणाऱ्या ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम होणार आहे. त्यात साधारण २५ हजारांवर लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली लाभ देण्याचे नियोजन आहे. (Chief Minister along with 8 ministers to Nashik today Benefits of Shasan Aplya Dari scheme under one roof nashik)

पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन झालेल्या या उपक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह छगन भुजबळ, उदय सामंत, विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ, गिरीश महाजन, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आदींसह विविध खात्याचे आठ मंत्री उपस्थित राहणार आहेत.

एका छताखाली लाभ

शहरात राबविल्या जाणाऱ्या ‘शासन आपल्या दारी’ या जिल्हास्तरीय उपक्रमासाठी सरकारी यंत्रणेची जय्यत तयारी सुरू आहे. व्ही. एन. नाईक शिक्षण संस्थेच्या डोंगरे वसतिगृहाच्या मैदानावर पावसाची शक्यता गृहीत धरून थोडा मुरूम टाकण्यात आला आहे.

तसेच भव्य वॉटरप्रूफ मंडप उभारण्यात आला आहे. विविध प्रमाणपत्रांपासून तर घरकुल योजना, शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर योजनेसह विविध सरकारी योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लाभ देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

प्रत्येक तालुक्यातील लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. ऐन पावसाळ्यात २५ हजारांच्या आसपास लाभार्थी या कार्यक्रमाचा लाभ घेतील.

त्यानंतर त्याच्या भोजनासह त्यांना राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसने त्यांच्या निवासस्‍थानी सोडण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शहर-जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी ४५० बसफेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

गंगापूर रोडवरील डोंगरे वसतिगृह मैदानावर सकाळी अकराला कार्यक्रमाचा प्रारंभ होणार आहे. त्यात साधारण तीन तासांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील विविध भागांतील कलावंत त्यांच्या कला सादर करतील.

साधारण विविध योजनांची माहिती देणारे ८० स्टॉल उभारले जाणार आहेत. कार्यक्रम दिमाखादार व्हावा, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा आठवड्यापासून गतिमान झाली आहे. जिल्ह्याच्या बाहेरून मुंबईतून अनेक जण येणार असल्याने त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली लाभ देणारा आणि शासकीय निर्धारित शुल्कात दोनशेवर योजनांचा लाभ जनतेला मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘शासन आपल्या दारी’ हा अभिनव आणि प्रशासन गतिमान करणारा उपक्रम हाती घेतला आहे.

एसटी बसची व्यवस्था, लाभार्थ्यांचा जेवणाचा खर्च, योजना प्रचार प्रसिद्धी तसेच सरपंचांना फेटा, सांस्कृतीक कार्यक्रम यांसह विविध पातळ्यांवर तयारी सुरू आहे.