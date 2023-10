By

Nashik News : येथील फळ बाजारात आवक घटल्याने चिकूने शंभरी गाठली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेने दुप्पटीने भाव वाढले आहेत. येथे रोज २२५ कॅरेट विक्रीला येत आहे. किरकोळ बाजारात शंभर रुपये किलोने मिळणारा चिकू चांगलाच भाव खात आहे.

पावसाने पाठ फिरवल्याने यावर्षी एक ते दीड महिना उशिराने चिकू बाजारात आला. भाव वाढला असतांनाच शेतकऱ्यांकडे पुरेसा माल उपलब्ध नाही.

घाऊक विक्रेते थेट शेतकऱ्यांशी संपर्क साधत आहेत. घाऊक बाजारात चिकूला ५० ते ६० रुपये भाव मिळत आहे. (Chiku reached 100 in Malegaon Effect of low rainfall on production Nashik News)

येथील फळ बाजारात ड्रॅगनफ्रूट, डाळींब, पपई, पेरु, सफरचंद यासह विविध फळे विक्रीसाठी येत आहे. यंदा वेळेत पाऊस न झाल्याने पावसाअभावी सर्वच फळांच्या उत्पादनात घट झाली. त्याचा फटका फळ उत्पादकांना बसला आहे.

सर्वच फळे तेजीत आहेत. येथील बाजारात ड्रगन फ्रुट व डाळींब १८० रुपये किलोने विकला जात आहे. येथे काळी पत्ती या जातीचा चिकू विक्रीस येत आहे.

गेल्या वर्षी घाऊक बाजारात २२ ते २५ रुपये किलोने विक्री होणाऱ्या चिकूचे दर दुप्पटीने वाढले आहेत. येथे नगर जिल्ह्यातील शिर्डी, कोपरगाव, राहता या भागातून चिकू मोठ्या प्रमाणात येत आहे.

नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात अखेरीस चिकूची रेलचेल असेल. या काळात येथील फळबाजारातील आवक आठशे कॅरेटपर्यंत पोहोचू शकेल. चिकूचे उत्पादन घटल्याने संपूर्ण हंगामात भाव तेजीत राहण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी वर्तविला आहे.

नगर जिल्ह्यापाठोपाठ येथे दौलताबाद, पिशोर, कन्नड, वैजापूर, निजामपूर आदी भागातून चिकू येतो. सध्या गुजरात येथील ५० ते ६० गोण्या चिकू विक्रीसाठी येत आहेत.

येथून सटाणा, नांदगाव, धुळे, कसमादे परिसरात चिकूला मागणी आहे. शहरात शेकडो हातगाड्यांवर चिकू व इतर फळे विक्री केली जाते. काळी पत्ती जातीचा चिकू गोड असल्याने मालेगावकरांच्या पसंतीला उतरला आहे.

"मालेगावच्या बाजारात सध्या चिकूची आवक घटली आहे. पावसामुळे चिकूच्या उत्पादनाला फटका बसला आहे. डिसेंबरमध्ये चिकूचा हंगाम सुरु होईल. त्यावेळी आवक वाढल्यास भाव कमी होण्याची शक्यता असली तरी यावर्षी उत्पन्न घटल्याने काही प्रमाणात का होईना भाव टिकून राहतील."- श्‍याम मालपुरे, भगवा महाराष्ट्र फ्रुट कंपनी, मालेगाव

फळांचे दर असे (किलोचे भाव)

ड्रॅगन फ्रुट- २०० रुपये किलो

मोसंबी - ६०

गोल्डन सीताफळ - १००

डाळिंब - २००

गुलाबी पेरु - १००

पपई - ८०