Nashik News: पोलिस पुत्राने दिलेल्या दुचाकीच्या धडकेत चिमुकल्याचा मृत्यू

Nashik News : किशोर सुर्यवंशी मार्गावरील ओमकार नगर कॉलनी रोडवर रस्ता ओलांडत असताना दुचाकीच्या धडकेत शनिवार (ता.१०) एका चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.

या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सदर अपघात करणारा संशयित हा पोलिस पुत्र असल्याची चर्चा देखील सुरू होती. (child dies in accident with bike given by policemans son Nashik News)

याबाबत अधिक माहिती अशी की, रोशन भाबड हे नोकरी करीत असून ओमकार नगर कॉलनी रोडवर सुप्रभा बंगलो क्रमांक ७७ येथे आपल्या कुटुंबा समवेत राहतात. शनिवार (ता.१०) रोजी रोशन यांचा सहा वर्षीय मुलगा अर्नव सकाळी सव्वा दहाच्या सुमारास राहत्या घरा समोरून रस्ता ओलांडत होता.

त्यावेळी बिरसा मुंडा हॉस्पिटल कडून भरघाव वेगाने येणाऱ्या रॉयल इन्फिल्ड थंडर बर्ड स्पोर्ट बाईक चालकाने अर्नवला जोरदार धडक दिली. या अपघातात त्यास डोक्याला जबर दुखापत झाली होती.

तसेच हातापायास देखील जखमा झाल्या होत्या. अर्नव यास तात्काळ शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, त्यास डॉक्टरानी अर्नव यास मयत घोषित केले. या प्रकरणी म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक माळी करीत आहेत.