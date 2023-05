Nashik : आईवडिलांना घराबाहेर काढणाऱ्या मुलास दणका! राहते घर ताब्यात देण्याचे प्रांताधिकाऱ्यांचे आदेश

Nashik : उच्चशिक्षित व सधन असूनही आई वडीलांना वृद्धापकाळात आधार न देता घराबाहेर काढणाऱ्या इंदिरानगर येथील एकास नाशिकचे प्रांताधिकारी जतिन रहमान यांनी दणका दिला आहे.

संबंधित मुलालाच घर सोडण्याचे आहेस देत राहते घर पुन्हा आई वडीलांच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला आहे. वृद्धापकाळात आईवडिलांचा सांभाळ न करता त्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या मुलांना यामुळे चपराक बसणार आहे. (child who kicks parents out of house order of provincial authorities to take possession of residence to parents Nashik news)

याबाबत सविस्तर माहिती अशी, नाशिकच्या आयुर्विमा महामंडळातील सेवानिवृत्त अधिकारी विजय यांचे इंदिरानगर येथील अजिंक्य सोसायटीत घर असून या घराच्या कर्जाचे हप्ते आजही बैरागी आपल्या पेन्शनमधून भरत आहेत.

त्यांच्या पत्नी सुरेखा बैरागी या त्यांच्याबरोबर राहत आहेत. त्यात त्यांचा मुलगा विशाल बैरागी व सून वेदिका राहत होत्या, मात्र नंतर मुलाने व सुनेने आईवडिलांशी वाद घालत घर सोडण्यास भाग पाडले व पुण्यात निघून गेले.

त्यांना दोन मुलेही झाली. चांगला पगार असूनही आई वडिलांचा सांभाळ करण्याऐवजी ते वडिलांकडूनच पैसे घेऊन जाऊ लागले. त्यामुळे वृध्द आईवडिलांनी प्रांतांकडे तक्रार केली होती. गेली दोन वर्ष त्यांनी त्रास सहन केला.

त्यानंतर प्रांत जतिन रहमान यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळीही विशाल बैरागी म्हणाला की , वडील मोठ्या हुद्द्यावर कामाला होते. त्यांना निवृत्तीच्या वेळी पन्नास लाख रुपये मिळाले. त्यांची निफाड येथे बागायती शेती आहे.

त्यांना उदरनिर्वाह भत्त्याची काही गरज नाही. ते विनाकारण त्रास देत आहे. मात्र रेहमान यांनी मुलाचे सर्व म्हणणे फेटाळून लावत घर पुन्हा आई वडीलांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले आहे.

तसेच या घरातून निघून जाण्याचे आदेशही मुलाला दिले आहेत. इंदिरानगर पोलिसांना त्याबाबत लक्ष्य ठेवण्याचे आदेशही दिले आहेत. विजय बैरागी यांच्यातर्फे अ‍ॅड. मनीषा मंडलिक यांनी काम पाहिले.