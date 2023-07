By

Nashik News : त्रिमूर्ती चौक पाटीलनगर येथे असलेल्या पोस्ट ऑफिसमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांना नेहमीच अरेरावी केली जात असून, मनमानी कारभारामुळे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर त्रस्त आहेत.

येथील असभ्य अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्याचीही मागणी जोर धरू लागली आहे.

येथील पोस्ट ऑफिसची कार्यालयीन वेळ सकाळी ९ ते ५ अशी असतानाही दुपारी २ वाजताच कार्यालय बंद होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. (CIDCO post office in chase of citizens Senior citizens too demand action Nashik News)

येथे परिसरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शन असो अथवा लहान बालकांच्या योजना, दैनंदिन भरणा याच ठिकाणी केला जातो. यामुळे कार्यालयात नेहमीच गर्दी असते.

परंतु, अधिकारी आणि कर्मचारी येणाऱ्या अनेकांशी असभ्य वर्तन करतात. तर दोननंतर येणाऱ्या समस्त नागरिकांना थेट दुसऱ्या दिवशी येण्यास सांगितले जात असते.

सीसीटीव्ही कार्यान्वित करावे

कार्यालयात व बाहेर सीसीटीव्ही नाही. गुरुवारी (ता. ६) एक ज्येष्ठ महिला भरण्यासाठी घेऊन आलेल्या रकमेतून काही रक्कम कमी असल्याचे सांगण्यात आले, महिला रडवेल्या अवस्थेत परत गेली.

तर काही दिवसांपूर्वी येथून पेन्शन काढून घेऊन जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची पैशांची पिशवी पळवल्याचाही प्रकार घडला होता.

"वडिलांची पेन्शन काढण्यासाठी आलो असता तुम्ही त्यांनाच आणा असं सांगण्यात आले. तासनतास उभे राहायला लागते. निष्काळजीपणामुळे माझे वडीलही येथे चक्कर येऊन पडले होते. असभ्य अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कठोर कार्यवाही व्हावी अन्यथा आंदोलन छेडू."- योगेश गांगुर्डे, स्थानिक रहिवासी

"येथील पोस्ट ऑफिसमध्ये बसण्यासाठी आसन व्यवस्था नाही. दोननंतर कार्यालयात घेतले जात नाही, विशेष म्हणजे इतका कमी वेळ नागरिकांना दिला जात असताना एक ते दीड ही त्यांची जेवणाची वेळ असल्याने कामकाज बंद राहते."- जयेश रणमाळे, ज्येष्ठ नागरिक

"सकाळी अकरापासून रांगेत उभं राहिलो. वडील आजारी असल्याने त्यांच्याऐवजी मी आलो मात्र काम तर झाले नाही मात्र अधिकारी आणि कर्मचारी यांची अरेरावी व उद्धट बोलण्यास सामोरे जावे लागले."- नरेश दास, रहिवासी

"जनतेच्या सेवेसाठी पोस्ट ऑफिस आहे, नागरिकांना सेवा देण्याचे काम येथील समस्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे आहे. कार्यालयीन कामकाज सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत असते. कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत गैरकारभार निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल."- एम. आर. देवरे, तक्रार निरीक्षक, नाशिक पोस्ट विभाग