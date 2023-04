Cidco Shootout Case : कोष्टीवरील हल्ल्यातील मुख्य संशयित सापडेना; राजकीय कट असण्याचीही शक्यता

By

Cidco Shootout Case : भाजपचा पदाधिकारी व सराईत गुन्हेगार राकेश कोष्टी याचा ‘गेम’ करण्यासाठीच जया दिवेच्या टोळीने त्याच्यावर गोळीबार केला. यामागे पूर्ववैमनस्यासह हप्ते वसुलीतून वर्चस्ववाद तर आहेच, याशिवाय यामागे राजकीय कट असण्याचीही शक्यता पोलिसांनी वर्तविली आहे.

त्या दृष्टीकोनातूनही तपास सुरू असून, यात काही राजकीय पक्षांशी संबंधितांची नावेही समोर येत आहेत. दरम्यान, गोळीबारीतील मुख्य संशयितांपर्यंत अद्यापही पोलीस पोहचू शकलेले नाहीत.

परंतु, पोलीस संशयितांच्या मागावर असून, ते लवकरच जेरबंद होतील आणि त्यानंतरच हल्ल्यामागील मुख्य कारणही स्पष्ट होऊ शकणार आहे. (Cidco Shootout Case Main suspect in Koshti attacker not found possibility of political conspiracy nashik news)

गेल्या रविवारी (ता. १६) सकाळी सिडकोतील बाजीप्रभु चौकात दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी कोष्टीवर गोळी झाडली. याप्रकरणी अंबड पोलिसांनी दिवे याच्यासह विकी ठाकूरला रविवारी, तर गौरव गांगुर्डे, किरण क्षीरसागर यांना सोमवारी (ता. १७) अटक केली आहे.

गांगुर्डे, क्षीरसागर यांना न्यायालयाने शुक्रवारपर्यंत (ता. २१) पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तर मुख्य संशयित सागर पवार, किरण शेळके हे अद्यापही फरारी असून, पोलीस त्यांच्या मागावर आहेत. येत्या काही दिवसांत दोघांनाही अटक करण्यात येईल, असा विश्‍वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

मोक्काची पुन्हा मागणी

काही महिन्यांपूर्वी भाजप पदाधिकारी विक्रम नागरे यांच्याकडे खंडणी मागितल्याप्रकरणी दिवेसह त्याच्या काही साथीदारांविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. तत्कालिन आयुक्तांनी संशयितांविरोधात राजकीय दबावापोटी मोक्काअन्वये कारवाई केल्याचे बोलले जाते.

त्यातील एका संशयिताने मोक्का लागल्याने इगतपुरी तालुक्यातील मूळगावी आत्महत्या केली. त्यावेळी त्याने चिठ्ठीत नागरेसह माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांचे नाव लिहिले होते. या प्रकरणात नागरे व शहाणे यांनी अटकपूर्व जामीन घेतलेला आहे.

तर, दिवे गटाविरोधातील मोक्का अपर पोलीस महासंचालकांच्या आदेशान्वये रद्द झाला आहे. मोक्का रद्द होतच दिवे कारागृहातून बाहेर आला. मात्र, त्याच प्रकरणातून दिवे आणि कोष्टी यांच्यातील वाद विकोपाला गेला.

‘व्हाइट कॉलर’ होण्यासाठी कोष्टी एका राजकीय पक्षात सामील झाला असून, दिवेलाही त्याच मार्गाने पुढे जायचे आहे. मात्र, रविवारी झालेल्या हल्ल्यातून बचावलेल्या कोष्टीच्या समर्थनार्थ काही राजकीय नेते सक्रिय झाले आहेत. यामुळे पुन्हा दिवे टोळीविरोधात मोक्क्याची मागणी होऊ लागली आहे.

जुन्या गुन्ह्यांची चौकशी

दरम्यान, गंगापूर, भद्रकाली, पंचवटी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत दिवे-कोष्टी विरोधात दाखल गुन्ह्यांची माहिती पोलिस संकलित करीत आहेत. द्वारका परिसरात ट्रॅव्हल्स दुकानांबाहेर कोष्टीविरोधात शिवीगाळ व संभाषण, गंगापूर हद्दीत काही महिन्यांपूर्वी एका भुरट्या चोराचा खून, गोदाघाटावरील हप्तेखोरीसह या टोळ्यांच्या कारस्थानांची माहिती पोलिस घेत आहेत.

त्यातून बरीचशी माहिती पोलिसांच्या हाती लागणार असून, संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठीची कठोर पावले पोलीसांकडून उचलले जाण्याची शक्यता आहे.