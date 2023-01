By

पंचवटी : पेठ रोडवरील राऊ हॉटेल ते तवली फाटा या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी सोमवार (ता.२३) पुन्हा एकदा रस्ता रोको आंदोलनाचे हत्यार नागरिकांनी उपसले होते. परंतु, पोलिसांनी मध्यस्थीची भूमिका बजावत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा घडवून आणत होणारे आंदोलन रोखले.

याच रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी २१ नोव्हेंबर २०२२ पेठ रोड परिसरातील नागरिकांनी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. मात्र पोलिसांनी आंदोलन करू नका अशी भूमिका घेत आंदोलक नागरिकांना घेऊन प्रशासनाशी चर्चा घडवून आणली होती. (Citizens agitation backed off after police promise about road development Rasta Roko Agitation Nashik News)

त्या वेळी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी मनपा प्रशासनाने सव्वादोन कोटी रुपये खर्च करून तात्पुरती दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार गेल्या महिन्यात दोन कोटी एकोणतीस लाख रुपयांचे रस्ते दुरुस्ती निविदा प्रसिद्ध केली होती.

गेल्या आठवड्यात निविदा उघडण्यात येणार होती, परंतु पदवीधर निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे ती प्रक्रिया थांबली आहे.

पदवीधर निवडणूक संपतात सदर कामाला प्राधान्य देत ठेकेदाराकडून ते लवकर पूर्ण करून घेण्याचे आश्वासन या वेळी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जमलेल्या नागरिकांना दिले. त्यामुळे निदान पंधरा दिवसांनी तरी रस्ते दुरुस्ती काम सुरू होईल ही या स्थानिक नागरिकांना अपेक्षा आहे.

प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

"पदवीधर निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे निविदा उघडण्यात आली नाही. निवडणूक आचारसंहिता संपताच रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात येणार आहे."

- प्रकाश निकम, उपअभियंता, बांधकाम विभाग, मनपा)

"ट्रक, ट्रॅव्हल्स मोठ्या प्रमाणात चालत असल्याने मोठे खड्डे या रस्त्याला पडले आहे. दररोज अनेक दुचाकीचालकांचा तोल जाऊन अपघात होत असून जखमी होत आहे."

- कलाबाई खरे, स्थानिक नागरिक

"रस्त्यावर खड्डे मोठ्या प्रमाणात पडलेले असल्याने अनेक वाहनचालक खड्डे चुकविण्यासाठी पादचारी मार्गावरून वाहन चालवत असल्याने जीव मुठीत धरून चालावे लागते आहे."

विकास भुजबळ, स्थानिक नागरिक

