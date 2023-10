Nashik News : चार्जिंग स्टेशन बनले जनावरांचे निवारा शेड; नागरिकांना माहितीच नाही

Nashik News : वडाळा -पाथर्डी रस्त्यावर असलेल्या पाथर्डी सबस्टेशन जागेत चार महिन्यापूर्वी सुमारे २५ लाख रुपये खर्च करून उभारलेले इलेक्ट्रिक वाहनांचे ‘गो- ग्रीन’ चार्जिंग स्टेशन नागरिकांना माहीतच नसल्याने सध्या मोकाट जनावरांचे निवारा शेड झाले आहे.

तातडीने चार्जिंग स्टेशन नागरिकांना माहीत होईल आणि तेथे जाण्यासाठी थेट रस्ता उपलब्ध होईल यासाठी उपाययोजना करण्याच्या मागणीचे निवेदन भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांचे नेतृत्वाखाली युवा मोर्चातर्फे शहर उपाध्यक्ष राम बडगुजर आणि सहकाऱ्यांनी वीज कंपनीचे अधीक्षक अभियंता डी. एच. पडळकर यांना दिले. (Citizens do not know about Go Green charging stations for electric vehicles nashik news)

विशेष म्हणजे साडेतीन महिन्यात चार्जिंग स्टेशन माहीत असलेल्या दोघांनीच आतापर्यंत याचा लाभ घेतला. त्यापैकी एका ग्राहकाची गाडी चिखलात फसल्याने त्यांनीदेखील आता येथे येणे बंद केल्याची माहिती मिळाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विशेष प्रयत्नातून इलेक्ट्रिक वाहनांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी बीओटी तत्त्वावर चार्जिंग स्टेशन उभारले जात आहेत.

पाथर्डी सबस्टेशनमध्ये उभारलेले चार्जिंग स्टेशन मोकळ्या जागेत आहे. तेथे जाण्यासाठी रस्ता नाही. रस्त्यात ठिकठिकाणी भंगारचे साहित्य तुटके बाकडी पडलेले आहेत. शिवाय रस्त्यावर ना नामफलक आहे, ना त्याबद्दल माहिती आहे. त्यामुळे अशी काही सुविधा येथे असेल याची कुणाला माहितीदेखील नाही. त्यामुळे पावसापासून बचाव करण्यासाठी मोकाट जनावरे चार्जिंग स्टेशनच्या निवाऱ्याला येतात.

वीज कंपनीचे कर्मचारी सोडून चार्जिंग स्टेशनचा कोणालाही थांगपत्ता नाही. श्री. बडगुजर यांच्या लक्षात ही बाब आल्यानंतर त्यांनी अधिकाऱ्यांची संपर्क साधला, मात्र त्यात फार यश आले नाही. त्यामुळे श्री. पेशकार आणि युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अधीक्षक अभियंता पडळकर यांना याबाबत माहिती देत त्यांच्याशी चर्चा केली आणि निवेदन दिले.

त्यांनीदेखील तातडीने याबाबत लक्ष घालून चार्जिंग स्टेशनची माहिती जास्तीत- जास्त लोकांपर्यंत पोचवत येथे जाण्यासाठी थेट रस्ता उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन दिले. या वेळी कार्यकारी अभियंता तपासे, अतिरिक्त कार्य अभियंता नारायण सोनवणे, मुत्तेमवार, गणेश ठाकूर, दीपक देव, प्रमोद बडगुजर, दर्शन लढ्ढा आदी उपस्थित होते.

"इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना मिळावी म्हणून ठिकठिकाणी चार्जिंग पॉइंट बसवण्याचे महत्त्वाचे धोरण केंद्र व राज्य सरकार राबवत आहे. पाथर्डी सबस्टेशन येथे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन प्रकल्प उभारले, त्याला पायाभूत सुविधा मिळणे गरजेचे आहे." - राम बडगुजर, उपाध्यक्ष, शहर युवा मोर्चा