By

Nashik Crime : शहरातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी शहर पोलिसांनी गेल्या सहा महिन्यात तब्बल १ हजार ८०७ टवाळखोरांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. शहर पोलिसांच्या या कारवाईमुळे टवाळखोरांवर काही प्रमाणात वचक निर्माण झाला आहे.

परंतु तरीही काही जण रात्रीच्या वेळी वाहनांची तोडफोड, दहशत माजवितात. त्यांच्यावरही गंभीर स्वरूपाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, ६७ गुंडांना शहर-जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आली आहे. (City police baton against miscreants Preventive action against 1800 people in 6 months Nashik Crime)

पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून शहरातील गुन्हेगारीविरोधात कठोर कारवाई सुरू केली आहे. टवाळखोरांविरोधात थेट प्रतिबंधात्मक कारवाई करताना गेल्या जानेवारीपासून ते जूनअखेरपर्यंत १ हजार ८०७ जणांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे.

त्याचप्रमाणे, टवाळखोरी, जमावाचा भाग असणाऱ्यांसह अवैध धंदे करणाऱ्यांवर विशेषत: प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जात आहे. गत सहा महिन्यात शहर पोलिसांनी टवाळखोरी, हाणामारी, आरडाओरड, विनापरवानगी निदर्शने, पोलिस आयुक्तांच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा समावेश आहे.

आयुक्तांच्या या कारवाईमुळे शहरातील टवाळखोरीला आळा बसला असला तरीही शहराच्या काही भागात काही टवाळखोरांकडून दहशत माजविण्याचे प्रयत्न झाले होते. त्यांच्याविरोधात पोलिसांनी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करीत अशी दहशत मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचप्रमाणे, पोलिसांनी सातत्याने कोम्बिंग ऑपरेशनही राबविले जात आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

६७ गुंडांची तडीपारी

दोन वा दोनपेक्षा जास्त गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या सराईत गुन्हेगारांविरोधात आयुक्तांनी कठोर कारवाई सुरू केली आहे. काहींवर थेट स्थानबद्धतेची कारवाई करतानाच, ६७ सराईत गुन्हेगारांची शहर -जिल्ह्यातून निर्धारित वेळेसाठी तडीपारी करण्यात आलेली आहे.

यामुळे शहरातील गुन्हेगारांचेही धाबे दणाणले आहेत. तर, तर तडीपारीचा आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या २३ गुन्हेगारांना शहरातून पकडण्यात आले. सहा जणांविरोधात एमपीडीए कायद्यानुसार स्थानबद्धतेची कारवाई केली आहे.

तर, २६ जणांविरोधात मोक्काअन्वये कारवाई करून अटक करण्यात आलेली आहे. यामुळे शहरातील गुन्हेगारी टोळ्यांचेही धाबे दणाणले असून, येत्या काही दिवसात आयुक्तांकडून ‘राजकीय’ वरदहस्त असलेल्या गुन्हेगारांवरही कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.