Citylinc Fare Concession : सोळाशेहून अधिक दिव्यांगांचा रोज प्रवास!

नाशिक : सिटीलिंक कंपनीकडून दिव्यांग प्रवाशांसाठी सवलत योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा पावणेतीन हजार दिव्यांगांनी लाभ घेतला असून, सोळाशेहून अधिक दिव्यांग दररोज प्रवास करत आहे. (Citylinc Fare Concession More than sixteen hundred people with disabilities travel every day nashik news)

सिटीलिंक कंपनीकडून रस्त्यावर २३४ बस सुरू आहे. या बसमधून दररोज जवळपास ८५,००० प्रवासी प्रवास करतात. मागील वर्षी ६५ हजारापर्यंत प्रवाशांची संख्या पोचली होती, त्यात २० हजारांने वाढ झाली आहे. बसने प्रवास करणाया दिव्यांग प्रवाशांना सवलत मिळावी. यासाठी मोफत पास सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

१७ डिसेंबर २०२२ पर्यंत शहरातील २७०० दिव्यांगांना मोफत पास देण्यात आले. यातील सोळाशे दिव्यांग दररोज बसचा प्रवास करतात. त्याचबरोबर सिटीलिंक कंपनीकडून पासदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

आतापर्यंत १७,८७१ पासचे वितरण करण्यात आले असून, त्यातील साडेअकरा हजार विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांना पासवर पन्नास टक्के तर नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रवासी भाड्यात ३३ टक्के सवलत आहे.

