Nashik News: सिव्हिलच्या कुंभमेळा इमारतीत पाणीच पाणी! स्वच्छतागृहातील नळच चोरीला

Nashik News : जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात नव्याने उभारण्यात आलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळा इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील स्वच्छता गृहातील नळ भुरट्या चोरट्याने चोरून नेला.

त्यामुळे नळातून पाणी दुसऱ्या मजल्यावरून पहिल्या मजल्यापर्यंत रात्रभर वाहत राहिल्याने इमारतीत पाणीच पाणी झाले. सदरचा प्रकार बुधवारी (ता.५) रात्री घडला असून, इमारतीच्या टाकीतील पाणी संपल्यानंतरच ते थांबले. (Civil hospital Kumbh Mela building full of water Only faucet in toilet stolen Nashik News)

जिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीच्या पाठीमागे नव्याने सिंहस्थ कुंभमेळा नवीन इमारत उभारण्यात आलेली आहे. कोरोनाकाळात याच इमारतींमध्ये कोरोना बाधितांवर उपचार केले जात होते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर इमारतीचा वापर कमी झाला आहे.

या ठिकाणी सुरक्षारक्षक नसल्याने भुरट्या चोरट्यांनी संधी साधून दुसऱ्या मजल्यावर नळ चोरून नेला. मात्र त्यानंतर नळातून पाणी वाहत राहिल्याने दुसऱ्या मजल्यापासून पहिल्या व तळ मजल्यापर्यंत पाणी पसरले.

नळ दुरुस्तीसाठी किंवा पाणी बंद करण्यासाठी प्लंबर वेळीच उपलब्ध न झाल्याने पाण्याचा प्रवाह जिन्यातून तळ मजल्यापर्यंत गेला. त्यामुळे इमारत परिसरात सर्वत्र पाणीच पाणी साचले होते.

या इमारतीत सुरक्षा रक्षक नसल्याने हा प्रकार घडल्याचे बोलले जाते. काही सुरक्षा रक्षक चौथ्या मजल्यावर बसत असल्याने खालील मजल्यावरील सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचीही चर्चा रुग्णालयात आहे.

दरम्यान, इमारतीच्या टाकीतील पाणी संपले तेव्हा पाणी पसरणे थांबले. परंतु याबाबत रुग्णालय व्यवस्थापनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना काहीही माहिती नसल्याचे समोर आले आहे.