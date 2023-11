Nashik Crime: गिलाणे येथे 2 गटात हाणामारी; 7 जणांविरुद्ध गुन्हा

By

मालेगाव : गिलाणे (ता. मालेगाव) येथे रस्त्यावरील जाणे आणि वीजवाहिनीवर आकडा टाकू देत नसल्याच्या कारणावरून दोन गटात मंगळवारी (ता.१४) रात्री हाणामारीचा प्रकार घडला. मारहाणीत चाकू, लोखंडी रॉड, काठी, धारदार शस्त्राचा वापर करण्यात आल्याने तिघे जण गंभीर जखमी झाले.

एकाच्या हाताची दोन बोटे कापली गेली. तालुका पोलिस ठाण्यात परस्पर विरोधी तक्रारीवरून दोन्ही गटातील सात जणांविरुद्ध मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Clash between 2 groups in Gilane Crime against 7 persons Nashik Crime)

या प्रकरणी रामदास अहिरे (४०) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार त्यांचा भाऊ धनराज अहिरे हा प्लंबिंग काम करून सामाईक रस्त्याने घरी येत होता, त्यावेळी संजय निकम, भगवान निकम, रवींद्र निकम व अन्य एक अशा चौघांनी हा रस्ता आमचा आहे.

या रस्त्यावरून जायचे नाही अशी कुरापत काढून भावाला शिवीगाळ करत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. रामदास अहिरे सोडविण्यास गेले असता त्यांनाही मारहाण करण्यात आली. संजय निकम याने चाकूने धनराजवर वार करण्याचा प्रयत्न केला असता रामदास अहिरे यांनी तो वार वाचविला.

यात त्यांच्या डाव्या हाताची दोन बोटे कापली गेली. भावाच्या मनगटाजवळ दुखापत झाली. अन्य संशयितांनी काठीने व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.

याउलट संजय निकम यांनी दिलेल्या तक्रारीत आपण, आई, वडील व वहिनीसह घराबाहेर ओट्यावर बसलो असताना समाधान अहिरे, धनंजय अहिरे, रामदास अहिरे यांनी इलेक्ट्रीक लाइनवर आकडा का टाकू देत नाहीत अशी कुरापत काढून वडील भगवान निकम व आईला शिवीगाळ करत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.

धनंजय अहिरे याने धारदार वस्तूने डाव्या डोळ्याजवळ मारहाण करून गंभीर जखमी केले. समाधानाने लोखंडी रॉडने मारहाण करत ‘आमच्या नादी लागले तर जिवंत ठेवणार नाही’ असा दम दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

तालुका पोलिसांनी परस्पर विरोधी तक्रारीवरून दोन्ही गटातील सात जणांविरुद्ध मारहाणीचा गुन्हा दाखल केला आहे.