Nashik Crime : किदवाई रस्त्यावर हाणामारी अन् उकळते तेल अंगावर फेकण्याचा प्रकार

Nashik Crime : शहरातील किदवाई रस्त्यावरील हॉटेल पैलवानमध्ये मागील भांडणाची कुरापत काढून एकास जबर मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीत थेट एकाच्या अंगावर उकळते गरम तेल फेकण्याचा प्रकार घडला.

यात एक जण गंभीर भाजला गेला. गुरुवारी (ता.२५) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास हा प्रकार घडला. (Clashes and boiling oil thrown on bodies on Kidwai Road Nashik Crime)

किदवाई रस्त्यावरील पैलवान हॉटेलमध्ये वसीम खलील अहमद (वय २३, रा. अक्सा कॉलनी) हा काम करीत होता. याचवेळी नासीर शेख मेहमुद (रा. इदगाह झोपडपट्टी) याने मागील भांडणाची कुरापत काढून हॉटेल मालक अश्‍पाक पैलवान तसेच आजूबाजूच्या लोकांना शिवीगाळ व धक्काबुक्की केली. वसीम अहमद त्याला समजावून सांगू लागला.

त्याचा नासीरला राग आला. नासीरने हॉटेलमधील काचेचा ग्लास स्वत:च्या डोक्यावर मारुन घेत आकांडतांडव केले. या गदारोळात गरम तेलाच्या कढईतून एका मगमध्ये उकळते गरम तेल काढून त्याने वसीमच्या अंगावर टाकले.

यामुळे वसीमच्या डाव्या हातावर, छातीवर व पोटावर जखमा होऊन तो गंभीर जखमी झाला. वसीम अहमदच्या तक्रारीवरून नासिर शेख याच्याविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.