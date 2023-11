Nashik Crime: निवडणुकीदरम्यान इगतपुरीत 2 गटात हाणामारी; 5 अटकेत

By

Nashik Crime : इगतपुरी तालुक्यातील धारगाव येथे निमोणवाडी जवळ 'तू विलक्षण ला का उभा राहिला' हे कारण विचारत त्यांचा सहकारी व त्यांना मारहाण करण्यात आली.

सदर माहिती गावभर पसरतात एकमेकांचे सहकारी एकत्र येत दोन्ही गटात हाणामारी झाली. (Clashes between 2 groups in Igatpuri taluka during elections nashik crime news)

घारगाव येथे होत असलेल्या निवडणुकीदरम्यान रात्री १० वाजता आपल्या घराकडे जात असतांना फिर्यादी तानाजी प्रशांत खातळे विरुद्ध पार्टीचे गावातीलच काही लोक गाडी आडवी उभी करत निवडणुकीसाठी आमच्या विरोधात का उभा राहिला म्हणुन मारहाण करण्यास सुरुवात केली.

सदरबाब घोटी पोलीस स्टेशनला कळतात पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील घटनास्थळी रवाना होत पाच ते सहा लोकांवर गुन्हा दाखल करत त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

सद्यास्तिथीत वातावरण शांत असून शांततेत निवडणूक सुरु आहे. स्वतः पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील हे धारगावात पथकासह उपस्थित आहे. घटनेचा पुढील तपास उपनिरीक्षक अजय कौटे करत आहे.

" निवडणूक येणार जाणार आहे. गावात एकमेकांना आरोपीच्या दुष्टीने पाहून धमकवणे, घाबरवणे, पैसे देणे असे काही प्रकार निवडणूक होत असलेल्या गावात झाल्यास तात्काळ घोटी पोलिसांशी संपर्क करावा." -विनोद पाटील, पोलीस निरीक्षक, घोटी