Nashik Crime: यात्रेतील भांडणाच्या वादातून हाणामारी; निळगव्हाण येथील घटना

Nashik Crime : शहराजवळील निळगव्हाण येथील कटलरी व्यावसायिक व अन्य एका व्यापारी कुटुंबात यात्रेत झालेल्या भांडणाच्या वादातून जोरदार हाणामारी झाली. मारहाणीत लोखंडी गज, चाकू व रॉडचा वापर झाल्याने दोघे जण गंभीर जखमी झाले.

३० ऑगस्टला ही घटना घडली. वडनेर खाकुर्डी पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी तक्रारीवरून दंगल व मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Clashes over dispute over Yatra Incident at Nilgavan Nashik Crime)

या प्रकरणी कटलरी व्यावसायिक मोहन काशिनाथ आहिरे (३४, रा. इंदिरानगर, अजंग) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार सकाळी यात्रेत झालेल्या भांडणाची कुरापत काढून निशांत मारुती पवार, काशिनाथ गुडळे, त्यांची दोन मुले, मनोज गवळी (रा. निळगव्हाण) अशा सहा जणांनी शिवीगाळ, मारहाण केली.

एका संशयिताने डाव्या हाताच्या कोपऱ्याजवळ चाकूसारख्या धारदार शस्त्राने वार केले. पायावर रॉड मारल्याने मोहन आहिरे गंभीर जखमी झाले.

यात त्यांच्या दुचाकीचेही नुकसान करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. श्री. आहिरे यांच्या तक्रारीवरून या संशयितांविरुद्ध दंगल, मारहाण व दुखापतीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याउलट बँडपथक चालक असलेल्या निशांत मारुती पवार (३२, रा. निळगव्हाण) याने दिलेल्या तक्रारीत पिंपळगाव यात्रेत दुकान लावल्याच्या कारणावरून कुरापत काढून आपल्यासह सहकाऱ्यास शिवीगाळ, मारहाण केली.

शिवीगाळ करू नका असे सांगण्यास गेलो असता विलास अहिरे, मोहन आहिरे (दोघे रा. अजंग, ता. मालेगाव) यांनी लोखंडी गजाने मारहाण करून डोके फोडले.

जखमी निशांतवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. वडनेर खाकुर्डी पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.