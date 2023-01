Clean Survey Competition: स्वच्छ सर्वेक्षणात पहिल्या पाचमध्ये येण्याचे स्वप्न!

नाशिक : देश पातळीवर होणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेमध्ये पहिल्या दहा शहरांमध्ये येण्यासाठी दमछाक होत असताना आता महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने पहिल्या पाच शहरांमध्ये क्रमांक पटकाविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

त्यासाठी समन्वय ठेवण्यासाठी प्रत्येक विभागासाठी सहा पालक अधिकारी व विभागीय अधिकाऱ्यांची विभागीय समन्वयक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. (Clean Survey Competition Dream of being in top five in Clean Survey nashik news)

नागरिकांना स्वच्छतेची सवय लागावी व आपला परिसर स्वच्छ व सुंदर दिसावा यासाठी केंद्र सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाकडून पाच वर्षांपासून देश पातळीवर स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. महापालिकेकडून दरवर्षी पहिल्या दहा शहरांमध्ये येण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जाते, मात्र दिवसेंदिवस ते उद्दिष्ट दूर होत आहे.

२०२२ मध्ये देशात विसावा क्रमांक महापालिकेला मिळाला होता. आता पहिल्या पाच शहरांमध्ये येण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने समन्वय राखण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहे. प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे- पाटील यांची मुख्य समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक विभागासाठी एक पालक अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे.

नाशिक रोड विभागासाठी मुख्य लेखा परीक्षक बी. जी सोनकांबळे, सिडको विभागासाठी घनकचरा विभागाचे संचालक डॉ. आवेश पलोड, पूर्व विभागासाठी डॉ. अर्चना तांबे, पश्चिम विभागासाठी समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त विजयकुमार मुंडे, सातपूर विभागासाठी अतिक्रमण उपायुक्त करुणा डहाळे, पंचवटी विभागासाठी मुख्य लेखा वित्त अधिकारी नरेश महाजन यांची पालक अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे.

हेही वाचा : ५० वर्षांनंतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या होणार तरुणांच्या दुप्पट

हेही वाचा: Nashik News : आठवीचे 765, पाचवीचे 833 विद्यार्थी शिष्यवृत्तीधारक; शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर

महापालिकेचे सहा विभाग असून, सहा विभागातील अधिकाऱ्यांची विभागीय समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक प्रभागासाठी स्वतंत्र पर्यवेक्षक नोडल अधिकाऱ्यांचीदेखील नेमणूक केली आहे.

अतिरिक्त आयुक्त एक व दोन अधीक्षक अभियंता पाणीपुरवठा विभाग व विभाग उद्यान अधीक्षक व स्मार्टसिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा पाच अधिकाऱ्यांची विशेष अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

प्रभागनिहाय नोडल अधिकाऱ्यांनी स्वच्छ सर्वेक्षणाकरिता सिटी प्रोफाइल मधील शहरातील स्थानाची देखरेख करून आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ही आहेत कामे

स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ साठी कार्यालयीन समन्वय राखणे, आवश्यक ती कागदपत्रे विभागांना पुरविणे, स्थळ निश्चिती झालेल्या जागांचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविणे, नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे.

हेही वाचा: Nashik News : दलित वस्तीच्या विकासकामांना 31 कोटींचा निधी!