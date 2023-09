Nashik Rain Update : पावसाळ्याचे चार महिने संपत आल्यानंतर मुसळधार पाऊस काय असतो, हे येवलेकरांनी गुरुवारी (ता. २१) रात्री पहिल्यांदाच अनुभवले. येवला शहरासह अंदरसूल व अंगणगाव मंडलात ढगफुटीसदृश्य विक्रमी पाऊस झाला.

सात तासांत अंदरसूलला १४० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली, तर तालुक्यात सरासरी ७० टक्के पाऊस पडला. (Cloudburst like rain in Andarsul Angangaon along with arrival record 140 millimeters recorded in 7 hours nashik)

गुरुवारी सायंकाळी साडेसातनंतर शहरासह ग्रामीण भागात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. हा पाऊस शुक्रवारच्या मध्यरात्री अडीचपर्यंत कमी-अधिक प्रमाणात मुसळधार सुरू होता.

यंदाच्या पावसाळ्यात हा पहिलाच पाऊस असल्याने शहरात सर्वत्र पाणीच पाणी झाले होते. तुडुंबपणे गल्ल्या भरून वाहत असल्याने नदी, नाल्याचे स्वरूप आले होते.

रात्री अडीचनंतर पावसाचा जोर ओसरला असला, तरी या पावसाने दुष्काळाच्या उंबरठ्यावरील तालुक्याला थोडासा आधार दिला आहे. धो-धो पडणाऱ्या पावसाने अर्ध्या तालुक्यातले चित्र बदलले आहे.

किंबहुना मुसळधार पावसाने पहिल्या अर्ध्या तासातच सर्वत्र पाणी पाणी केले होते. अवघ्या सात तासांदरम्यान येवला मंडलात ७८, नगरसूल मंडलात ७५, अंदरसूल मंडलात १४०, तर अंगणगाव मंडलात १०६ मिलिमीटर पाऊस झाला.

या उलट पाटोदा मंडलात अवघा १९, सावरगाव मंडलात ६५, जळगाव मंडलात २०, तर राजापूर मंडलात ५३ मिलिमीटर पाऊस पडला. तालुक्यात सर्वदूर पाऊस नसला, तरी सरतेशेवटी ‘गणपती बाप्पा’सोबत आलेल्या या पावसामुळे हलकासा आधार बळीराजाला मिळाला आहे.

गुरुवारअखेर तालुक्यात २५५ मिलिमीटर (५६ टक्के) पावसाची नोंद झाली. मात्र, रात्रीच्या पावसाने चित्र बदलले असून, ३२५ मिलिमीटरवर (७१ टक्के) पाऊस गेला आहे.

दरम्यान, शुक्रवारी (ता. २२) सकाळपासूनच ढगाळ हवामान होते. दुपारनंतर पुन्हा हलक्या पावसाने हजेरी लावली. शुक्रवारीही मुसळधार पावसाचे अपेक्षा होती. मात्र, पावसाने हुलकावणी दिली.

दरम्यान, खरीप हातचा गेल्याने या पावसाचा काही फायदा नसला, तरी पिण्याच्या पाण्यासह रब्बीसाठी हा पाऊस फायद्याचा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी त्याचे स्वागत केले. शहरासह ग्रामीण भागात अजूनही जोरदार पावासाची गरज आहे.

मंडलानिहाय पाऊस (मिलिमीटरमध्ये)

मंडल- शुक्रवारी (ता.२२)- एकूण- टक्के

येवला- ७८ - २८८ - ६९

नगरसूल- ७६ - ३४० - ८१

अंदरसूल- १४० - ४४३ - १०६

पाटोदा- १९ - ३१६ -७६

सावरगाव- ६५ - ३५८ -८६

जळगाव नेऊर- २० - २०७ -५०

अंगणगाव- १०६ - १८७ - ४५

राजापूर- ५३ - ११४ - २७

तालुका एकूण- ७० - ३२५ - ७८