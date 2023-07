CM Eknath Shinde : उद्योगवाढीसाठी नियमांसह अटी करणार शिथिल : एकनाथ शिंदे

By

CM Eknath Shinde : उद्योगवाढीसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून नियम-अटी शिथिल करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी (ता. १५) येथे उद्योग क्षेत्राला दिली. तसेच आयटी, सेवाक्षेत्र, ऑटोमोबाईल उद्योग यावेत म्हणून प्रयत्न करत असताना मुख्यमंत्री उद्योगमित्र अभियान राबविण्यासोबत आर्टिफिशिअल इंटिलिजिअन्टमध्ये काम करीत असल्याचेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

तसेच, दाओसमध्ये एक लाख ४० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीच्या झालेल्या सामंजस्य करारापैकी ८६ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली असून, आता ४० हजार कोटींची गुंतवणूक आली असून, त्यातून एक लाख २० हजार जणांना रोजगाराची संधी मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (CM Eknath Shinde statement about Relax conditions with regulations for industrial growth Nashik News )

उद्योगांसाठी १४ वर्षांपासून वापरण्यात येत असलेल्या नियमावलीत बदल करून औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे झालेल्या सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचे लोकार्पण श्री. शिंदे यांच्या हस्ते झाले.

हॉटेल गेट-वेमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री दादा भुसे, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सीमा हिरे, प्रा. देवयानी फरांदे, उद्योगचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपिन शर्मा आदी उपस्थित होते.

एकनाथ शिंदे म्हणाले...

- स्थिर सरकारला केंद्राचे पाठबळ

- मुंबई-पुणे, नागपूर-मुंबईच्या धर्तीवर ‘ॲक्सेस कंट्रोल’ स्वरूपात पाच हजार किलोमीटरचे रस्ते

- नाशिकहून ठाण्याकडे जाताना लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर रस्त्याचे काम

- नाशिककरांवर लावलेल्या अधिकच्या घरपट्टीसंबंधी विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल

- कामगारांच्या अडचणींमुळे काही प्रश्‍न तयार होत असल्यास कुणाचीही दादागिरी सहन करण्याची गरज नाही

एक ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष

पंतप्रधानांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयनपर्यंत नेण्याचा संकल्प केला. त्यात महाराष्ट्राचे योगदान असावे म्हणून महाविकास आघाडीत अर्थमंत्री असताना एक ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याची घोषणा केली होती.

त्यानंतर मधल्या काळात युतीच्या सरकारने त्या दिशेने प्रयत्न केले, असे सांगून अजित पवार म्हणाले, की आता अर्थमंत्रालय माझ्याकडे असल्याने ही जबाबदारी माझ्यावर आली आहे. त्यासाठी उद्योग क्षेत्राची साथ, सहकार्य, पाठबळ असणे आवश्‍यक आहे. याखेरीज महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने ८ क्षेत्रांचा विचार करून अहवाल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना सादर केला आहे. त्यावर सरकारने निर्णय घेतले आहेत.

नाशिकमध्ये मध्यवर्ती उद्योग प्रदर्शन केंद्र

श्री. सामंत हे प्रास्ताविकात म्हणाले, की नाशिकमध्ये कायमस्वरूपी उद्योग प्रदर्शन केंद्र उभारण्याची मागणी आहे. त्यासाठी खादी ग्रामोद्योग आयोगाची ५० एकर जागा सुचविण्यात आली आहे. उद्योग विभागातर्फे त्यासाठी दोन वर्षांत ५० कोटी दिले जातील.

आयोगाची ना-हरकत मिळताच, दोन महिन्यांत काम सुरू होईल. तसेच नाशिक जिल्ह्यात उद्योगांसाठी ४५० ते ५०० एकर जागा संपादनाचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे.

उत्तुंग चौकार अन् षटकार

- देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना परदेशी गुंतवणुकीत राज्य क्रमांक एकवर होते. पण मधल्या काळात मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) वेगळे असताना सरकार ‘स्लो’ चालले. त्या सरकारमध्ये मी आणि अजित पवार होतो, असे श्री. शिंदे यांनी सांगताच, भुजबळ, सामंत, भुसेही होते, असे हात करून श्री. पवार यांनी सांगताच, हशा पिकला. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात केलेल्या कामाची माहिती श्री. शिंदे हे देत असताना श्री. पवार यांनी म्हणून मी तुमच्यासोबत आलो, असे सांगताच पुन्हा हशा पिकला.

- अजित पवार हे सकाळी लवकर उठून कामाला लागतात. मी रात्री उशिरापर्यंत काम करतो. देवेंद्र फडणवीस यांना पाच वर्षांचा मुख्यमंत्रिपदाचा अनुभव असल्याने सतत ते ‘बॅटिंग’ करतात, असे सांगत असताना श्री. शिंदे यांनी प्रशासनाचा दांडगा अभ्यास असलेल्या अजित पवारांना वर्षभरात सोबत आणल्याचे नमूद केले. या वेळी श्री. पवार हे हसत होते. श्री. शिंदे हे बोलत असताना श्री. पवार आणि श्री. महाजन हे आपसांत संवाद साधत हसत असल्याचे उपस्थितांच्या नजरेतून सुटू शकले नाही.