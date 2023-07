CM Shinde Latest News : एकाही आमदारावर अन्याय होणार नाही! खदखदीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

CM Shinde Latest News : ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाच्या निमित्ताने अनेकांच्या पोटात दुखतं आहे. परंतु, ज्यांच्या पोटात दुखतंय, त्यांनी घरी बसून सत्ता चालविली. आमची सत्ता सर्वसामान्यांच्या दारात जाऊन राबविण्यासाठी आहे, असा टोला उद्धव ठाकरे यांना लगावताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्याने तयार झालेल्या सत्तासूत्राच्या निमित्ताने निर्माण झालेली खदखद शांत करण्याचा प्रयत्न केला.

ट्रिपल इंजिनच्या सरकारमध्ये सहभागी एकाही आमदार व खासदारावर अन्याय होऊ देणार नसल्याचे आश्वासन देत त्यांनी आमदारांमधील खदखद कमी करण्याचा प्रयत्न केला.

नाशिकच्या गंगापूर रोडवरील डोंगरे वसतिगृहाच्या मैदानावर आयोजित ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमात मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. (CM Shinde assurance to mla that No one will be treated unfairly nashik news)

या वेळी व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा पालकमंत्री दादा भुसे, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार अॅड. माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल ढिकले, डॉ. राहुल आहेर, दिलीप बोरसे, सुहास कांदे, हिरामण खोसकर, किशोर दराडे, मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्त भाग्यश्री बाणाईत आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी प्रास्ताविकात जिल्हाभरात ११५ शिबिरे घेण्यात आली. यात १० लाख ५० हजार लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ दिल्याची माहिती दिली. श्रीमती मित्तल यांनी आभार मानले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेत सहभागी करून घेतल्यावर भाजपसह शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या आमदारांमध्ये असंतोष आहे. विशेष करून शिंदे गटाचे आमदार अधिक नाराज आहेत. महाविकास आघाडीच्या सरकारमधून फुटताना आमदारांना अजित पवार यांच्याकडून निधी मिळत नसल्याची जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आता पुन्हा त्यांच्याच कार्यालयात निधीसाठी जावे लागणार असल्याने खदखद वाढली आहे. त्या अनुषंगाने नाशिकच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी सत्ता पक्षातील आमदारांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणार असल्याचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले, की आपल्याबरोबर असलेल्या एकाही आमदार, खासदारावर अन्याय होणार नाही.

सर्वांना समान न्याय देऊ. सामान्य माणसांचे काम करण्यासाठी सरकार स्थापन झाले आहे. परंतु, अनेकांच्या पोटात दुखत आहे. जे घरात बसून सरकार चालवत होते, त्यांच्याबद्दल शरद पवार यांनी पुस्तकात लिहून ठेवले आहे. घरी बसणाऱ्यांना जनता घरी बसविते. लोकांमधील कार्यकर्त्यांना संधी देते. सत्तेत लोकांना भेटून त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत, अशी भूमिका शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची होती.

लोकाभिमुख निर्णय घेताना सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या हिताचा एकही निर्णय घेतला नाही. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमुळे सरकार वेगवान झाले आहे. मागील अडीच वर्षांत विकास थांबला होता. प्रकल्प बंद पाडले गेले. कितीही आरोप झाले, तरी आता काम थांबणार नाही. ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून जवळपास ७५ लाख लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला. प्रतिसादामुळे उपक्रमाचे रूपांतर चळवळीत होत आहे.

फडणवीस, पवारांवर स्तुतिसुमने

बदलत्या सत्ताकारणाच्या पार्श्वभूमीवर कसे होणार, असे लोकांना वाटते. परंतु, तिन्ही पक्षांचे आम्ही समजूतदार आहोत. फडणवीस मोठ्या मनाचा माणूस आहे. आम्ही एकमेकांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समजत नाही. अजितदादांच्या रूपानेही त्यांनी दुसरा उपमुख्यमंत्री स्वीकारला. परंतु, काही लोक देवेंद्रजींना कलंक लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

निष्कलंक माणूस म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव अभिमानाने घेतले पाहिजे. पण, तेवढा मोठेपणा, मनाचा दिलदारपणा लागतो. कोती वृत्ती लागत नाही. अजित पवारांना दबंग, कडक स्वभाचा म्हटले जाते. परंतु, तसे काही नाही. ते सगळ्यांना सोबत घेऊन जाणारे असल्याची टिप्पणी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी करीत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांवर स्तुतिसुमने उधळली.

‘वज्रमूठ’ नव्हे ‘वज्रझूट’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश वेगाने प्रगती करीत आहे. परंतु, विरोधकांना प्रगती बघवत नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात वज्रमूठ सभा घेतली. परंतु, मोदी यांच्याविरोधात देशाची मोट बांधायला निघाले, त्यांची स्वतःची बोटच फुटून गेली. वज्रमूठ ही वज्रझूट ठरली. मोदींविरोधात एक नेता ठरू शकत नाही. यात मोदींचा विजय निश्चित आहे.

श्रीरामाची मूर्ती देऊन स्वागत

कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी पंचधातूची श्रीरामचंद्रांची साडेतीन फूट मूर्ती देऊन स्वागत केले.

मान्यवरांच्या हस्ते या लाभार्थ्यांना देण्यात आला लाभ

स्मिता डोंगरे (अनुकंपा), मुळीबाई मौळे (वनजमीन वाटप आदेश), जिजाऊ स्वयंसहाय्यता समूहाच्या अध्यक्षा बिजला नवले (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान धनादेश वाटप), अनिल बच्छाव (पीकविमा संरक्षण प्रमाणपत्र वाटप), दुर्गा जाचक (राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजनेचा धनादेश वाटप), बिरसा मुंडा बीट समूह अध्यक्ष साहेबराव चौधरी (आदिवासी बचत गटांना वीटभट्टी व्यवसायास अनुदान धनादेश वाटप), अर्जुन भोडवे (प्रधानमंत्री आवास योजना धनादेश), रुंजा टोंगरे (इमारत बांधकाम कामगार सेफ्टी किटचे वाटप), अनिल जाधव (वाहनाची चावी), दिलीप गांगुर्डे (स्वयंरोजगार किट वाटप), गणेश पवार (लहान मुलांचा टॅब्लेट), राहुल निकम (फूडबास्केट वाटप), आसरा महिला बचत गटाच्या राधाबाई दोंदे (व्यवसायाकरिता अर्थसहाय्य धनादेश), भारती कडाळे (शबरी धनादेश वाटप), दिगंबर कड (पूर्वसंमती प्रमाणपत्र), शीतल पाळदे (चष्मा वाटप), बाळू काकुळते (गोल्डन कार्ड वाटप).

उत्कृष्ट सरपंच : स्मार्ट ग्राम करणारे सरपंच गोरख जाधव, सचिन दरेकर, सुनीता पगारे, अश्विनी पवार, भाऊराव गवळी व शीतल पवार या सहा सरपंचांचाही या वेळी सन्मान करण्यात आला.

सरपंचांना भगवे फेटे

कार्यक्रमास जिल्हाभरातील सरपंचांना खास आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाभरातून आलेल्या सर्व सरपंचांना भगवे फेटे बांधण्यात आले. व्यासपीठासमोर या सरपंचांना बसण्याची खास सोय करण्यात आली होती.