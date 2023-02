Nashik News : वाहतूक बेटे, दुभाजकाच्या दुर्दशेवर शिंदे सेना आक्रमक! आयुक्तांना निवेदन

By

नाशिक : शहरातील वाहतूक बेटासह, सार्वजनिक भिंती, दुभाजक, उद्यानांची दुरवस्था, अस्वच्छतेवर शिंदे गटाने नाराजी व्यक्त करताना शहर सौंदर्यीकरण संदर्भातील कामे तातडीने पूर्ण करावे.

तसेच, शहर सौंदर्यीकरणाचा आराखडा तयार करून शासनाला पाठविण्यासाठी निधी आणण्याचे आश्वासन देत बाळासाहेबांच्या शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना निवेदन देत उपाययोजनादेखील सुचविल्या आहेत. (CM Shinde Sena aggressive on plight of traffic islands bifurcation Statement to Commissioner Nashik News)

आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले, आहे की, तीर्थक्षेत्र, वाइन कॅपिटल व ऑटोमोबाईल हब म्हणून नाशिकची ओळख आहे. त्याचबरोबर स्वातंत्र्यवीर विनायक सावरकर, अनंत कान्हेरे, कवी कुसुमाग्रज, प्रा. वसंत कानेटकर, चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड, पं. विष्णू पळसकर, वामनदादा कर्डक या महान विभूतींचा वारसा असून या विभूतींची महती सांगणारे वाहतूक बेटे व उद्याने असणे गरजेचे आहे.

शहराच्या उद्यानांची दुरवस्था झाली आहे. चौकांमध्ये कचराकुंड्या तयार झाल्या आहेत. उद्याने व चौकांमध्ये स्वच्छता करावी. उद्याने थीम बेस करावे, शहराची ओळख, वैशिष्टे, कलावंत, शहराची माहिती दर्शविणारी वाहतूक बेट सुशोभीकरण करणे आवश्यक आहे.

शहराचे झोननुसार नियोजन करून त्यांचे थीम बेस सुशोभीकरण करावे. उद्यानातील साहित्य दुरुस्त करावे, उद्यानातील टवाळखोरांचा बंदोबस्त करावा. मुंबई व ठाणे शहरांच्या धर्तीवर भिंतीवर विद्युत रोषणाई करून सुशोभीकरण करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या.

सुचविलेल्या उपाययोजना

- प्रायोजकांच्या माध्यमातून प्रमुख चौक, वाहतूक बेटे विकसित करावी.

- चौक, दुभाजकाचे सुशोभीकरण थीम बेस करावे.

- शहराची माहिती देणारे दुभाजक असावे.

- उद्यानामधील खेळण्यांची दुरुस्ती करावी.

- उद्यानांची साफसफाई करावी.

- शहराच्या मुख्य रस्त्यांवरील भिंती दुरुस्त करून रंगरंगोटी करावी.

"शहराच्या सौंदर्यीकरण, उद्यान नूतनीकरण, विद्युत रोषणाईसाठी महापालिकेला निधीची आवश्‍यकता असल्यास शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करता येईल. त्यासाठी वस्तुनिष्ठ अहवाल ताबडतोब सादर करावा अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे."

- अजय बोरस्ते, जिल्हा प्रमुख, बाळासाहेबांची शिवसेना.

