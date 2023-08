CM Solar Krishi Yojana : जिल्ह्यात 3 हजार 41 एकर जमीन उपलब्ध; कामांना येणार गती

By

CM Solar Krishi Yojana : शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना-२.०’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी नाशिक जिल्ह्यात तीन हजार ४१ एकर शासकीय जमीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून उपलब्ध झाली आहे.

त्यामुळे या योजनेला गती मिळणार असून, या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली होती, ते आता उपमुख्यमंत्री असले तरी ऊर्जा खाते त्यांच्याकडेच असल्याने या योजनेचे काम वेगाने होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. (CM Solar Krishi Yojana 3 thousand 41 acres of land available in district nashik news)

राज्यासह नाशिक जिल्ह्यात कृषी फीडर सौरउर्जित करून सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा होणार आहे. जिल्ह्यात एकूण १८८ वीज उपकेंद्रे सौर ऊर्जीकरण होणार आहे. यामधून सात हजार ९०० एकर जमिनीवर सौरप्रकल्प उभारण्यात येऊन एक हजार ५८० मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे.

यापैकी पहिल्या टप्प्यात ६९ उपकेंद्रांच्या जवळ दोन हजार ३६५ एकर तसेच क्लस्टरव्यतिरिक्त १७ वीज उपकेंद्रांसाठी ६७६ एकर अशी एकूण तीन हजार ४१ एकर शासकीय जागा उपलब्ध होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले.

जिल्ह्यासाठी तीन क्लस्टर

राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषी वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे, अशा कृषी वीजवाहिन्यांचे सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करून दिवसा आणि भरवशाचा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत आहे.

हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी २.० अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात नाशिक १, २ आणि ३ अशा तीन क्लस्टरची निवड झाली आहे.

८४ उपकेंद्रे होणार सौर ऊर्जीकरण

पहिल्या टप्प्यात ८४ वीज उपकेंद्र सौर ऊर्जीकरण होणार आहे. यासाठी एकूण तीन हजार ३४० एकर जमिनीची गरज भासणार आहे. त्यापैकी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ३५ वीज उपकेंद्रांसाठी एक हजार ५७२ एकर जमिनीची उपलब्धता झाली आहे. ३४ वीज उपकेंद्रांसाठी अंशतः ७९३ एकर जमीन उपलब्ध झाली आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील क्लस्टरव्यतिरिक्त १७ वीज उपकेंद्रांसाठी ६७६ एकर जमीन उपलब्ध झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून उपलब्ध झालेल्या जमिनीच्या भाडेकरारावर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी स्वाक्षरी केली असून, या भाडेकराराची दस्त नोंदणीची कार्यवाही सध्या सुरू आहे.