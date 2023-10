Nashik Drug Case : ठाकरे सेनेचे जनजागरण तर पालकमंत्र्यांची जनजागृती; शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमध्ये शीतयुद्ध

Nashik Drug Case : एमडी ड्रग्स रॅकेटचा मुंबई पोलिसांनी पर्दाफाश केल्यानंतर शहरात राजकीय शीतयुध्द पराकोटीला पोहोचताना दिसतं आहे. भाजपच्या शहरातील एका आमदाराच्या सहभागापासून ते पालकमंत्री दादा भुसे यांचे संशयितांना संरक्षण इथपर्यंत प्रकरण थांबले असताना आता सत्ताधारी व विरोधक असे शिवसेनेच्या दोन्ही गटाकडून थेट जनतेच्या दरबारात प्रश्न गेला आहे.

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती सुरू झाली असतानाच शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे व पालकमंत्री दादा भुसे यांनी देखील तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिक्षण संस्थाचालकांची बैठक बोलाविली. (Cold war between thackeray group and dada bhuse of Shiv Sena on md drug case nashik news)

उबाठा गटाकडून जनजागृतीचा मुलामा दिला जात असला तरी या निमित्ताने पालकमंत्र्यांना घेरण्याची तयारी आहे तर ठाकरे गटाच्या भूमिकेमुळे पालकमंत्र्यांच्या पायाखालची वाळू घसरल्याने त्यांनी तातडीने बैठक बोलाविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

एमडी ड्रग्ज कारखान्यावर मुंबई पोलिसांनी छापा टाकल्यानंतर नाशिक पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. ड्रग्ज प्रकरणात दररोज नवीन खुलासे बाहेर पडत असताना राजकारणात देखील नवीन रंग भरले जात आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शहरातील भाजपच्या एका आमदाराचा या प्रकरणात समावेश असल्याचा आरोप केल्यानंतर एमडी ड्रग्जच्या प्रकरणाला राजकीय किनार असल्याचे समोर आले.

त्यानंतर भाजपवरून एमडी ड्रग्जचा विषय शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडे केंद्रित झाला. नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून दबाव आणला जात असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला. त्यांच्याशी संबंधित ड्रग्ज प्रकरणातील ललित पाटील याचे फोटो व्हायरल करण्यात आले. शिंदे गटाकडूनही खुलासा करताना माजी महापौर विनायक पांडे यांच्यामार्फत ललित पाटील याला शिवसेनेत प्रवेश मिळाल्याचा आरोप झाला.

शिवसेनेचे संजय राऊत यांनी देखील पालकमंत्री भुसे यांच्यावर निशाणा साधला. एमडी ड्रग्ज प्रकरणात शिवसेनेच्या दोन्ही गटात आरोप-प्रत्यारोप रंगले असताना शिवसेनेच्या ठाकरे गटातर्फे मराठा विद्या प्रसारक संस्था, व्ही. एन.नाईक शिक्षण संस्था, महात्मा गांधी विद्यामंदिर, गोखले एज्युकेशन सोसायटी आदी शैक्षणिक संस्थांच्या प्रमुखांची भेट घेऊन नवीन पिढी वाचविण्याचे आवाहन महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्याकडून करण्यात आले.

भुसेंची जनजागरण चळवळ

ठाकरे सेनेकडून शैक्षणिक संस्थांना आवाहन केले जात असतानाच मुंबई दौरा निश्चित झालेल्या पालकमंत्री भुसे यांनी तातडीने मंगळवारी (ता.१७) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलाविली आहे. अमली पदार्थ विरोधी जनजागरण चळवळीसंदर्भात सकाळी साडे दहाला ही बैठक होणार आहे.

बैठकीत जिल्हाधिकारी, नाशिक महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, नाशिक ग्रामीण पोलिस अधीक्षक, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक व प्राथमिक), आरोग्य विभाग अधिकारी, अन्न व प्रशासन विभाग अधिकारी, प्रमुख शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी, प्रमुख महाविद्यालयांचे प्राचार्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. व्यसनाच्या आहारी गेलेली तरुणाईत परिवर्तनाची गरज आहे, त्याचा ऊहापोह बैठकीत होणार आहे.