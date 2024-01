Nashik Voter Registration : मतदार नोंदणीत नाशिकचा डंका : जिल्हाधिकारी जलज शर्मा

Nashik Voter Registration : मतदार नोंदणी व जनजागृती अभियानात नाशिक जिल्ह्याने केलेल्या दमदार कामगिरीबद्दल जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, निवडणूक उपजिल्हाधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरूळे व कळवणचे विशाल नरवडे यांना राज्य सरकारच्या मुख्य निवडणूक कार्यालयातर्फे सन्मानित करण्यात येणार आहे.

येत्या गुरुवारी (ता.२५) राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त मुंबईच्या चर्चगेट येथील जयहिंद कॉलेजमध्ये सकाळी ११ वाजता या पुरस्काराचे वितरण होणार आहे. (Collector Jalaj Sharma statement on Nashik first in voter registration)