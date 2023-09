International Year of Millets : तृणधान्याची आहारातील व्याप्ती वाढविण्यासाठी २०२३ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे होत आहे. त्यानिमित्त अन्न व औषध प्रशासनातर्फे जिल्ह्यातील सरकारमान्य आणि खासगी शाळांसाठी निबंध स्पर्धा होत आहे.

आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष- २०२३ ही स्पर्धा पाचवी ते आठवी आणि नववी ते बारावी अशा दोन गटांत होत आहे. अन्न व औषध प्रशासन सहआयुक्त नाशिक सं. भा. नारागुडे यांनी ही माहिती दिली. (Competition organized by Food and Drug Administration on occasion of International Year of Millets nashik)

निबंध स्पर्धा मराठी, इंग्रजी आणि हिंदीत असेल. स्पर्धकांनी गटानुसार कोणत्याही एका विषयावर निबंध लिहावयाचा आहे. स्पर्धकांनी निबंधासाठी ‘फुलस्केप पेज’वर एका बाजूने लिखाण करावे. लहान गटासाठी शब्दमर्यादा २५० शब्द, तर मोठ्या गटासाठी ४०० शब्दमर्यादा आहे.

स्पर्धकांनी शाळेमध्ये शिक्षकांसमोर निबंध लिहून मुख्यध्यापकांनी ते प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. स्पर्धेचा कालावधी मंगळवार (ता. १२) ते २० सप्टेंबर असा आहे.

एका विद्यालयातून अधिक स्पर्धकांनी भाग घेतल्यास विद्यालयस्तरावर प्रत्येक गटातून प्रथम तीन क्रमांकाचे तीन निबंध निवडून ते निबंध जिल्हा कार्यालयात २१ सप्टेंबरला सायंकाळी पाचपर्यंत जमा करायचे आहेत.

एकूण दोन्ही गटांत प्रत्येकी तीन बक्षिसे व तीन उत्तेजनार्थ बक्षिसे प्रशासनातर्फे दिली जातील. निवड समितीचा निर्णय अंतिम असेल. स्पर्धेचे बक्षीस वितरण, वेळ व ठिकाण नंतर कळविण्यात येईल, असेही श्री. नारगुडे यांनी म्हटले.

गटनिहाय निबंधाचे विषय

० पाचवी ते आठवी (लहान गट) : तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व, तृणधान्य म्हणजे काय? त्याचे प्रकार, उपप्रकार व उगमस्थान

० नववी ते बारावी (मोठा गट) : तृणधान्य-सर्वोत्तम आहार, तृणधान्य-शेतकऱ्यांसाठी वरदान, अन्न-एक मूल्यवर्धित पौष्टिक आहार