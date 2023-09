Onion Purchase : निर्यातशुल्क वाढीवरून कांदादराचा वांदा झाल्यानंतर केंद्र सरकारने ‘नाफेड’मार्फत दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र, खरेदी केंद्रावर वेगवेगळा दर मिळत असल्याने शेतकरी संघटनांनी याविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. (Confusion at different rates at onion purchase centers Criticism of irregularities in NAFED procurement nashik)

केंद्र सरकारने भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत दोन लाख टन कांदा प्रतिक्विंटल दोन हजार ४१० रुपये दराप्रमाणे खरेदीची घोषणा केली. सध्या नाफेड व एनसीसीएफमार्फत ही खरेदी सुरू आहे.

नाफेड खरेदीत हा दर पोकळ ठरत आहे. दर निश्चित केले असताना खरेदी होणाऱ्या जिल्ह्यात दर कमी जाहीर केल्याने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीका होत आहे. ग्राहकांना कांदा कमी दरात मिळावा, अशी शासनाची भूमिका आहे.

परंतु शेतकरीहित साधण्यासाठी केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण योजनांतर्गत खरेदीची घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी केली. थेट जपान दौऱ्यावर असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रश्नी संपर्क साधला होता.

राज्यात केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी हे दर जाहीर केल्यानंतर केंद्राची बाजू मांडली होती. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका घेत असताना ‘नाफेड’ त्यांच्या उद्देशाला हरताळ फासत असल्याचे दिसून येते.

कांदा २,१०० ते २,२०० रुपये दराने खरेदी करण्याचा संदेश शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मिळाल्याने गोंधळ उडाला.

त्यावर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी झालेली अडचण बोलून दाखविली आहे. या दराने खरेदी झाल्यास १०० ते २५० रुपयांवर आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो.

दरातील फरकामुळे वाढला गोंधळ

‘नाफेड’कडून यापूर्वी तीन लाख क्विंटल कांदा खरेदीत जिल्हानिहाय वेगवेगळे दर जाहीर केले जात होते. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात दोन लाख खरेदी पुन्हा सुरू झाली. त्यात प्रतिक्विंटल दोन हजार ४१० रुपये दर ठरविण्यात आला आहे.

असे असताना कंसात प्रतिक्विंटल दर अहमदनगर (२१०३.७२), बीड (२१०३.७२), छत्रपती संभाजीनगर (२२७४), उस्मानाबाद (२१८२.३३), पुणे (२४४०.८३), नाशिक (२२७४.८३), धुळे (२२७४.८२) असे दर पाठविले गेले. दर निश्चित असताना त्याहून खाली दर निघाल्याने शेतकरीवर्गाने टीका केली आहे.

"केंद्र सरकारकडून प्रतिक्विंटल दोन हजार ४१० रुपये कांदा दर असताना ३१ ऑगस्टला नाफेडने कमी दराने खरेदी केली. सरकारचा दावा किती खोटा आहे, हे सिद्ध करणारा हा दर आहे. शेतकऱ्यांची ही फसवणूक कदापि सहन केली जाणार नाही."

- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना